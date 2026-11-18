Lorenzo Córdova, exconsejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), se mostró de acuerdo con la propuesta de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo para reestructurar Talleres Gráficos de México, aunque planteó una condición.

Esta es que el organismo cuente con el consenso de todas las fuerzas políticas para evitar que se trasladen los problemas de credibilidad del Instituto.

“Sí me parece bien, nada más que con una condición, que Talleres Gráficos, que ahora tendría eventualmente esa responsabilidad, también goce del consenso de todos los actores políticos para no agravar la crisis que hoy tiene el propio Instituto” Lorenzo Córdova, exconsejero presidente del Instituto Nacional Electoral

Córdova hizo estas declaraciones durante un encuentro en el que compartió un posicionamiento con otros exconsejeros electorales, entre ellos José Woldenberg, Luis Carlos Ugalde y Leonardo Valdés.

Esta es la condición de Lorenzo Córdova para reestructurar Talleres Gráficos de México

Para que la reestructura de Talleres Gráficos de México pueda concretarse, Lorenzo Córdova propuso que el organismo cuente con un consejo de administración avalado por todas las fuerzas políticas.

También planteó que la persona titular de la dirección no sea designada directamente por la Presidencia de la República, sino que su nombramiento sea aprobado por la Cámara de Diputados mediante un amplio consenso político.

El exconsejero presidente del INE consideró que esta discusión deberá abordarse más adelante, debido a los otros problemas que enfrenta actualmente el Instituto en el contexto de los próximos procesos electorales.

“Eso que Talleres Gráficos, que es una dependencia gubernamental, pues que tenga un consejo de administración avalado por todas las fuerzas políticas, que el director sea avalado, que no sea designación presidencial sino que sea avalado por la Cámara de Diputados con un amplio consenso político” Lorenzo Córdova, exconsejero presidente del Instituto Nacional Electoral

Córdova agregó que no se trata únicamente de trasladar al Gobierno la responsabilidad de producir los materiales electorales, sino de garantizar que el cambio contribuya a recuperar la confianza en las instituciones.

“Pero sí me parece una buena idea. Pero bueno, esa es una discusión hacia adelante y todo lo que sea para reconstruir la credibilidad está bien” Lorenzo Córdova, exconsejero presidente del Instituto Nacional Electoral

¿Cuál es la propuesta de Sheinbaum para reestructurar Talleres Gráficos de México?

La presidenta Claudia Sheinbaum busca fortalecer la capacidad operativa de Talleres Gráficos de México, modernizar sus equipos y modificar su esquema de gobernanza, con el objetivo de que produzca la mayor parte de la documentación y los materiales electorales del INE y de los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLE) para las elecciones de 2027.

La estrategia busca reducir la intermediación y la concentración de contratos en proveedores privados, además de modificar la estructura y operación del organismo, con el respaldo de la Secretaría de Gobernación (Segob).

Entre las medidas planteadas también se contempla incorporar a distintas dependencias federales, órganos de auditoría —como observadores de la Auditoría Superior de la Federación (ASF)— e instituciones académicas, entre ellas la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), el Instituto Politécnico Nacional (IPN), la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) y el Tecnológico de Monterrey, en su órgano de gobierno.

Como parte de estos cambios, se designó a Viridiana Gabriela Yáñez Rivas al frente de Talleres Gráficos de México.

Además, se busca que la titularidad del organismo cumpla con la Ley Federal de las Entidades Paraestatales y no tenga conflictos de interés relacionados con proveedores electorales durante los últimos cinco años.

La propuesta también contempla crear un padrón público de proveedores con evaluaciones estrictas, impedir la participación de empresas sancionadas y homologar las tarifas con las del INE y los OPLE.

Asimismo, se plantea permitir la contratación directa de impresores locales para la elaboración de insumos básicos.