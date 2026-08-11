Julie Andrews se convirtió en noticia en 2026 al confirmar que no aparecerá como la reina Clarisse Renaldi en El diario de la princesa 3 junto a Anne Hathaway.

A sus 90 años, Andrews continúa vinculada al entretenimiento mediante la escritura, la narración y trabajos de voz.

¿Quién es Julie Andrews?

Julia Elizabeth Wells nació en Walton-on-Thames, Surrey, Inglaterra.

Su carrera comenzó durante la infancia, cuando se presentó en espectáculos de variedades y posteriormente en radio y televisión británicas.

Julie Andrews (@julieandrews)

A los 12 años, Julie Andrews ya realizaba presentaciones profesionales y destacaba por su extraordinario rango vocal.

En 1954 debutó en Broadway con The Boy Friend. Más tarde interpretó a Eliza Doolittle en My Fair Lady y a Guenevere en Camelot, antes de dar el salto definitivo al cine con Mary Poppins.

¿Cuántos años tiene Julie Andrews?

Julie Andrews nació el 1 de octubre de 1935, por lo que actualmente tiene 90 años.

¿Quién fue el esposo de Julie Andrews?

Julie Andrews estuvo casada en dos ocasiones.

Su primer esposo fue Tony Walton, diseñador de producción y escenógrafo británico. Se casaron en 1959 y se divorciaron en 1968.

En 1969, Andrews se casó con el director estadounidense Blake Edwards, conocido por películas como Breakfast at Tiffany’s y The Pink Panther. Permanecieron juntos hasta la muerte de Edwards en 2010.

¿Qué signo zodiacal es Julie Andrews?

Julie Andrews nació el 1 de octubre, por lo que su signo zodiacal es Libra.

¿Quiénes son los hijos de Julie Andrews?

Julie Andrews tiene tres hijas.

Con Tony Walton tuvo a Emma Walton Hamilton, quien posteriormente se convirtió en escritora y colaboradora de su madre en diversos proyectos literarios.

Durante su matrimonio con Blake Edwards, la pareja adoptó a dos niñas de Vietnam: Amelia Leigh y Joanna Lynne Edwards.

¿Qué estudió Julie Andrews?

La educación formal de Julie Andrews se vio interrumpida debido a su carrera artística desde una edad muy temprana.

Por ello, no cursó una carrera universitaria tradicional. Su principal formación profesional estuvo vinculada con la música, el canto y las artes escénicas.

Julie Andrews como la reina Clarisse Renaldi (Disney)

¿En qué películas y series ha trabajado Julie Andrews?

Julie Andrews construyó una de las carreras más reconocibles de Hollywood, particularmente dentro del cine musical.

Entre sus películas más importantes están:

Mary Poppins

La novicia rebelde

Thoroughly Modern Millie

10

Victor/Victoria

The Princess Diaries

The Princess Diaries 2: Royal Engagement

Shrek 2 (voz en inglés de la reina Lillian)

Shrek the Third (reina Lillian)

Shrek Forever After (reina Lillian)