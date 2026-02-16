Robert Pattinson es un actor y modelo inglés cuya carrera es una de las más fascinantes de Hollywood. Saltó a la fama mundial al interpretar al vampiro Edward Cullen en la saga Crepúsculo (2008-2012), franquicia que recaudó más de 3,300 millones de dólares.

Sin embargo, lejos de encasillarse, Pattinson ha construido una trayectoria impecable alternando entre blockbusters comerciales y cine independiente de autor.

¿Quién es Robert Pattinson?

La historia de Robert Pattinson en la actuación comenzó a los trece años en un club de teatro londinense. Sus primeras apariciones en pantalla fueron en papeles secundarios, destacando su participación en Vanity Fair (2004) y, especialmente, su papel como Cedric Diggory en la saga de Harry Potter.

Tras el fenómeno de Crepúsculo, Pattinson protagonizó dramas románticos como Remember Me (2010) y Water for Elephants (2011).

Robert Pattinson, uno de los actores más versátiles y mejor pagados de la industria. (Redes Sociales )

No obstante, su consolidación artística llegó con cintas aclamadas por la crítica como El Faro, dirigida por Robert Eggers, y su papel como antagonista en El diablo a todas horas. En 2022, asumió el reto de dar vida a un Batman oscuro y detectivesco, papel que ha definido su carrera en los últimos años.

¿Qué edad tiene Robert Pattinson?

Robert Pattinson nació el 13 de mayo de 1986 en Londres, Inglaterra. El actor tiene 39 años de edad y celebrará sus 40 en mayo 2026.

¿Quién es la pareja de Robert Pattinson?

Desde 2018, Robert Pattinson mantiene una relación sólida y comprometida con la actriz y cantante Suki Waterhouse.

Aunque ambos prefieren mantener su vida privada alejada de los reflectores, se les considera una de las parejas más estables y queridas de la industria del entretenimiento.

¿Qué signo zodiacal es Robert Pattinson?

Al haber nacido el 13 de mayo, el signo zodiacal de Robert Pattinson es Tauro. Como buen signo de tierra, Pattinson refleja características de determinación y lealtad.

¿Robert Pattinson tiene hijos?

Sí, Robert Pattinson es padre. Junto a Suki Waterhouse, dio la bienvenida a su primer hijo alrededor del año 2024.

¿Qué estudió Robert Pattinson?

Robert Pattinson asistió a instituciones privadas como Tower House School y Harrodian School en Londres.

Aunque no se enfocó en estudios universitarios formales, su verdadera escuela fue la Barnes Theatre Company, donde se formó como actor de teatro antes de dar el salto definitivo al modelaje y al cine.

¿En qué ha trabajado Robert Pattinson?

Con más de 40 roles en su haber, la carrera de Robert Pattinson atraviesa un momento cumbre en este 2026, con proyectos que lo sitúan en la cima del cine contemporáneo: