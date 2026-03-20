Arnold Schwarzenegger es un conocido actor de cine de acción y comedia, empresario y ex gobernador de California.

El actor se volvió un icono del cine por su papel de Terminaitor y por películas como “El sexto día”.

¿Quién es Arnold Schwarzenegger? Actor y ex gobernador de California

Arnold Alois Schwarzenegger es un actor originario de Austria, quien inició su carrera como fisicoculturista y actor.

Fue gobernador de California de 2003 a 2011 y recientemente se volvió viral por despedirse de Chuck Norris, quien murió el 20 de marzo de 2026.

¿Qué le pasó a Arnold Schwarzenegger? Lo detienen en un aeropuerto de Alemania (PATRICK T. FALLON / AFP)

¿Qué edad tiene Arnold Schwarzenegger?

Arnold Schwarzenegger nació el 30 de julio de 1947; actualmente tiene 78 años de edad.

¿Quién es la esposa de Arnold Schwarzenegger?

Arnold Schwarzenegger estuvo casado con María Shriver durante 35 años, pero se separaron en 2021 tras un escándalo de infidelidad.

¿Qué signo zodiacal es Arnold Schwarzenegger?

Arnold Schwarzenegger es Leo.

¿Cuántos hijos tiene Arnold Schwarzenegger?

Arnold Schwarzenegger tiene cinco hijos:

Christina Schwarzenegger

Christopher Schwarzenegger

Kateherine Schwarzenegger

Patrick Schwarzenegger

Joseph Baena

¿Qué estudió Schwarzenegger?

Arnold Schwarzenegger estudió administración de empresas en la Universidad de Wisconsin.

Arnold Schwarzenegger (@schwarzenegger / )

¿En qué ha trabajado Arnold Schwarzenegger?

La carrera de Arnold Schwarzenegger inició como fisicoculturista y ganó el título como Mr. Universo y siete veces fue elegido Mister Olimpia.

En 1969 fue elegido para protagonizar la película Hércules y su carrera comenzó a despegar al trabajar en la película Stay Hungry y ganó un globo de oro.

Arnold Schwarzenegger ganó notoriedad en Hollywood tras participar en Conan el Bárbaro y participó en diversas películas de acción.

Ha trabajado en películas como:

Depredador

Terminatior

True Lies

Junior

Eraser

Batman y Robin

Plan de escape

Maggie

Aftermath

Killing Gunther

Fubar

Arnold Schwarzenegger inició su carrera política como presidente del Consejo de Salud, física y deportes de 1990 a 1993, nombrado por George Bush.

En 2003 se postuló como candidato a la gobernatura de California por el partido republicanoo y posteriormente fue elegido como gobernador.

Arnold Schwarzenegger anunció que podría interpretar a Conan una vez más.