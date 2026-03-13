Ryan Goslin es un actor canadiense con una de las carreras más destacadas de Hollywood y con una buena lista de películas emblemáticas.

Desde La La Land hasta Blade Runer, Gosling también ha conseguido importantes nominaciones en los premios Oscar y Globos de Oro.

¿Quién es Ryan Gosling?

Ryan Thomas Gosling es un actor, productor y músico canadiense reconocido por su versatilidad en cine.

Alcanzó fama internacional con papeles en dramas, musicales y películas de acción, consolidándose como una de las estrellas más influyentes de Hollywood en el siglo XXI.

Ryan Gosling es Ken en Barbie La Película (JON KOPALOFF / Getty Images via AFP)

¿Cuántos años tiene Ryan Gosling?

Ryan Gosling nació el 12 de noviembre de 1980 en London, Ontario, Canadá. Actualmente tiene 45 años de edad (en 2026)

¿Quién es la esposa de Ryan Gosling?

Ryan Gosling mantiene una relación con la actriz estadounidense de origen cubano Eva Mendes.

La pareja comenzó su relación en 2011 tras conocerse durante el rodaje de la película The Place Beyond the Pines.

Aunque llevan más de una década juntos, han mantenido su vida privada lejos de la atención pública.

Eva Mendes y Ryan Gosling (AFP)

¿Qué signo zodiacal es Ryan Gosling?

Ryan Gosling nació bajo el signo zodiacal de Escorpio.

¿Quiénes son los hijos de Ryan Gosling?

Ryan Gosling y Eva Mendes tienen dos hijas:

Esmeralda Amada Gosling, nacida en 2014

Amada Lee Gosling, nacida en 2016

¿Qué estudió Ryan Gosling?

Ryan Gosling no siguió una educación universitaria tradicional.

Durante su adolescencia se dedicó principalmente a la actuación y al entretenimiento después de comenzar su carrera en televisión infantil.

Participó en el programa de Disney The Mickey Mouse Club, donde desarrolló habilidades en actuación, canto y baile.

¿En qué ha trabajado Ryan Gosling?

A lo largo de su carrera, Ryan Gosling ha protagonizado diversas producciones cinematográficas que han marcado la industria del cine.

Entre sus películas más conocidas destacan:

The Notebook (2004)

Drive (2011)

The Big Short (2015)

La La Land (2016)

Blade Runner 2049 (2017)

Barbie (2023)

Además, el actor protagonizará la próxima película de ciencia ficción Project Hail Mary, basada en la novela de Andy Weir.