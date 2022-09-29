La vida de Marilyn Monroe vuelve a llenarse misterio con el estreno de la película ‘Blonde’, inspirada en la historia de la famosa.

Una de las preguntas que más se repite alrededor de ella, es si Marilyn Monroe tuvo hijos en la vida real.

Y es que, aunque existen versiones oficiales que aseguran nunca fue madre , ahora trasciende información sobre un aborto secreto de Marilyn Monroe.

¿Marilyn Monroe tuvo hijos? ¿Se sabe quién fue el padre? ¿Qué pasó con esos hijos o hijas? Aquí te contamos.

Marilyn Monroe y su gran deseo de ser madre

Marilyn Monroe, actriz, cantante y modelo estadounidense, murió en 1962 a los 36 años de edad por una sobredosis de sedantes.

Si bien llevaba una vida de estrella de Hollywood, la intimidad de Marilyn Monroe no era más que soledad.

Sin pareja estable, hijos, ni más familia en los últimos años.

Marilyn Monroe (BANG Showbiz)

Personas que conocieron a la famosa concedieron entrevistas después de la muerte de Marilyn Monroe, donde coincidían con que su mayor deseo era ser madre .

Marilyn Monroe estuvo casada con tres hombres, pero con ninguno procreó hijos:

James Dougherty (1942 - 1946)

Joe DiMaggio (1954 - 1955)

Arthur Miller (1956 – 1961)

Marilyn Monroe (BANG Showbiz)

No existen pruebas para asegurar que Marilyn Monroe tuvo hijos en la vida real, aunque varias teorías hablan incluso de un aborto secreto.

A 60 años de su muerte, la nueva película ‘Blonde’ inspirada en Marilyn Monroe revive los rumores de amoríos y embarazados interrumpidos.

Marilyn Monroe abortó un hijo de su amante

La respuesta más polémica a si Marilyn Monroe tuvo hijos en la vida real, asegura que la estrella de Hollywood sí estuvo embarazada.

Se dice que el único hijo que esperaría Marilyn Monroe, fue fruto de su relación con el entonces presidente de Estados Unidos, John F. Kennedy.

O bien, del hermano de este, Robert Kennedy.

John F. Kennedy, expresidente de Estados Unidos (TNS/ABACA / TNS/ABACA via Reuters Connect)

En el libro ‘Norma Jean: The life of Marilyn Monroe’, se hace referencia a llamadas telefónicas secretas entre la actriz y los hermanos Kennedy.

Pues según las malas lenguas, Marilyn Monroe era amante de John F. Kennedy.

Una fuente cercana afirma que el 20 de julio de 1962, Marilyn Monroe ingresó al Hospital Cedars of Lebanon, uno de los más afamados de Los Ángeles, con un seudónimo.

“Habían pasado tres meses desde su último encuentro íntimo con el presidente Kennedy, y solo unas semanas desde la última vez con su hermano. Habría sido fácil asumir que el bebé que abortó era un Kennedy.” Fred Guiles, autor

Marilyn Monroe (@marilynmonroe/Instagram)

Se cuenta que luego del aborto, Marilyn Monroe pasó el fin de semana en un lago lejos de la ciudad.

El 30 de julio de 1962, llamó por teléfono a Robert Kennedy.

“No hay modo de saber si le llegó a contar que había interrumpido un embarazo”, explica Giles en su texto. Y agrega:

“Lo que sí sabemos es que pareció hundirse en una profunda depresión. A principios de julio, el doctor Greenson había comenzado a verla a diario y continuaría haciéndolo hasta su muerte.” Fred Guiles, autor

El 3 de agosto, cuenta el autor de la biografía, Marilyn Monroe “fue a su restaurante favorito con amigos” y estaba de mal humor, agitada y nerviosa .

Para la mañana del 4 de agosto, el cuerpo de Marilyn Monroe fue encontrado sin vida en su departamento de Los Ángeles.

Hijos abandonados y no reconocidos, más teorías de Marilyn Monroe

Norma Jeane Mortenson, nombre real de Marilyn Monroe, tenía inmensos deseos por convertirse en madre; sin embargo, sufría de endometriosis y esto le impedía embarazarse.

Algunos afirman que Marilyn Monroe sufrió tres abortos espontáneos en su último matrimonio con Arthur Miller, entre los años 1956 a 1958.

Marilyn Monroe (@marilynmonroe/Instagram)

En 2019, una mujer de 72 años aseguró antes de morir que era la “hija secreta de Marilyn Monroe”.

Ella mencionó que la actriz la tuvo a los 20 años, fruto del romance con un abogado de Nueva York, pero “no quería tener una hija ilegítima porque arruinaría su carrera”.

Durante 2021, un hombre de Atlantic City aseguró ser hijo biológico de Monroe y John F. Kennedy. Nada de esto ha sido comprobado.