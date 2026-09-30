Tom Cruise es una de las superestrellas más influyentes, populares y taquilleras de la historia de Hollywood, así como una de las más mediáticas y polémicas.

A lo largo de más de cuatro décadas de carrera, ha liderado grandes producciones dramáticas y de acción, recibiendo el Óscar Honorífico, Globos de Oro y la Palma de Oro honorífica del Festival de Cannes.

¿Quién es Tom Cruise?

Thomas Cruise Mapother IV, es un actor, productor cinematográfico, guionista y piloto de aviación estadounidense.

Se convirtió en un ícono de la cultura popular mundial tras protagonizar películas de gran éxito crítico y comercial caracterizándose por realizar la mayoría de sus escenas de riesgo.

Además, es ampliamente conocido por ser uno de los principales promotores de la Iglesia de la Cienciología.

Tom Cruise, actor. (ALBERTO PIZZOLI / AFP)

¿Qué edad tiene Tom Cruise?

Tom Cruise nació el 3 de julio de 1962 en Siracusa, Nueva York. Actualmente tiene 64 años.

¿Quién es la esposa de Tom Cruise?

Actualmente, Tom Cruise no está casado. A lo largo de su vida personal ha contraído matrimonio en tres ocasiones con reconocidas actrices:

Mimi Rogers: Se casaron el 9 de mayo de 1987 y se divorciaron el 4 de febrero de 1990

Nicole Kidman: Se casaron el 24 de diciembre de 1990 y se divorciaron en 2001

Katie Holmes: Se casaron el 18 de noviembre de 2006 y se divorciaron en 2012

Además, sostuvo relaciones amorosas con figuras como Rebecca De Mornay, Cher, Penélope Cruz y Ana de Armas.

Tom Cruise, Katie Holmes y su hija Suri. (A. Clary / AFP)

¿Qué signo zodiacal es Tom Cruise?

Dado que nació el 3 de julio de 1962, Tom Cruise es del signo de Cáncer.

¿Cuántos hijos tiene Tom Cruise?

Tom Cruise tiene 3 hijos, dos mujeres y un hombre, contando solo con una hija biológica:

Isabella Jane (nacida en 1992): Hija adoptada durante su matrimonio con Nicole Kidman

Connor Anthony (nacido en 1995): Hijo adoptado durante su matrimonio con Nicole Kidman

Suri (nacida en 2006): Hija biológica fruto de su matrimonio con Katie Holmes

Tom Cruise y su hija Suri (Especial / Especial)

¿Qué estudió Tom Cruise?

Debido a la inestabilidad laboral de su padre, Tom Cruise asistió a escuelas diferentes durante su niñez y adolescencia en Estados Unidos y Canadá

Originalmente tenía pensado convertirse en sacerdote, por lo que asistió al seminario St. Francis Seminary, retirándose tras un año.

Posterior a esto se matriculó en una escuela tradicional, al graduarse del bachillerato estudió actuación con Sanford Meisner.

¿En qué ha trabajado Tom Cruise?

Tom Cruise ha estado presente en varios proyectos importantes de Hollywood, ya sea como actor o productor.

Estos son los principales trabajos de Tom Cruise:

1981: Amor sin fin (Endless Love)

1981: Taps, más allá del honor (Taps)

1983: Losin’ It

1983: Rebeldes (The Outsiders)

1983: All the Right Moves

1983: Risky Business

1985: Legend

1986: Top Gun

1986: El color del dinero (The Color of Money)

1988: Cocktail

1988: Rain Man

1989: Nacido el 4 de julio (Born on the Fourth of July)

1990: Días de gloria (Days of Thunder)

1992: Un horizonte muy lejano (Far and Away)

1992: Algunos hombres buenos (A Few Good Men)

1993: La tapadera (The Firm)

1994: Entrevista con el vampiro (Interview with the Vampire)

1996: Misión: Imposible (Mission: Impossible)

1996: Jerry Maguire

1998: Sin límites (Without Limits)

1999: Eyes Wide Shut

1999: Magnolia

2000: Misión: Imposible 2

2001: Vanilla Sky

2002: Minority Report

2003: El último samurái (The Last Samurai)

2004: Collateral

2005: La guerra de los mundos (War of the Worlds)

2006: Misión: Imposible 3

2007: Leones por corderos (Lions for Lambs)

2008: Tropic Thunder

2008: Valkyrie

2010: Noche y día (Knight and Day)

2011: Misión: Imposible - Protocolo Fantasma

2012: La era del rock (Rock of Ages)

2012: Jack Reacher

2013: Oblivion

2014: Al filo del mañana (Edge of Tomorrow)

2015: Misión: Imposible - Nación Secreta

2016: Jack Reacher: Nunca vuelvas atrás

2017: La momia (The Mummy)

2017: Barry Seal: El traficante (American Made)

2018: Mission: Impossible - Fallout

2022: Top Gun: Maverick

2023: Misión imposible: Sentencia mortal - Parte 1

2025: Misión imposible: Sentencia final

2026: Digger