Te contamos quién es Sylvester Stallone, actor y productor conocido por Rambo y Rocky.

Uno de los actores referentes de Hollywood que se despidió de Chuck Norris tras su muerte.

¿Quién es Sylvester Stallone?

Sylvester Stallone es un actor y productor estadounidense. Su carrera es famosa por franquicias como Rambo, Rocky y Los Indestructibles.

Sylvester Stallone (Sheri Determan/WENN/Reuters)

¿Cuántos años tiene Sylvester Stallone?

El actor Sylvester Stallone en la actualidad tiene 79 años de edad. Nació el 6 de julio de 1946 en Nueva York, Estados Unidos.

Sylvester Stallone (Rolf Vennenbernd / AP)

¿Quién es la esposa de Sylvester Stallone?

Sylvester Stallone está casado con la empresaria y modelo estadounidense Jennifer Flavin. La pareja se casó en 1997.

Anteriormente, Stallone estuvo vinculado sentimentalmente con:

Brigitte Nielsen (1985-1987)

Sasha Czack (1974-1985)

Sylvester Stallone, Jennifer Flavin (Tasos Katopodis / Getty Images for The Dwight D. O)

¿Qué signo zodiacal es Sylvester Stallone?

Por su fecha de nacimiento, Sylvester Stallone es del signo zodiacal Cáncer.

¿Cuántos hijos tiene Sylvester Stallone?

Sylvester Stallone tiene 5 hijos, de su relación con Sasha Czack y Jenniver Flavin:

Sage Stallone, muerto en 2012

Seargeoh Stallone, de 47 años de edad

Sophia Rose Stallone, de 29 años de edad

Sistine Rose Stallone, de 27 años de edad

Scarlet Rose Stallone, de 23 años de edad

Sylvester Stallone (REUTERS / Danny Moloshok)

¿Qué estudió Sylvester Stallone?

El actor Sylvester Stallone estudió arte dramático y teatro en la Universidad de Miami. No obstante, dejó su carrera para seguir su carrera actoral en Nueva York.

Butkus/ Sylvester Stallon (Especial)

¿En qué ha trabajado Sylvester Stallone?

La carrera de Sylvester Stallone comenzó a finales de los 60 con pequeños papeles .

Su necesidad económica lo obligó a participar en una película para adultos e incluso tendría algunos trabajadores ocasionales.

En los 70, Sylvester Stallone aparecería en diversas cintas como actor secundario.

Stallone encontraría un rol protagónico con Sin lugar para esconderse y The Lord of Flatbush.

El éxito llegaría para Sylvester Stallone con Rocky. Las películas y series más famosas en las que ha aparecido son:

La pandilla del barrio (1974)

Rocky (1976)

La taberna del infierno (1978)

F.I.S.T: Símbolo de fuerza (1978)

Rocky II (1979)

Halcones de la noche (1981)

Escape a la victoria (1981)

Rambo (1982)

Rocky III (1982)

Rocky IV (1985)

Rambo II (1985)

Cobra, el brazo fuerte de la ley (1986)

Halcón (1987)

Rambo III (1988)

Condena Brutal (1989)

Tango y Cash (1989)

Rocky V (1990)

El demoledor (1993)

Riesgo total (1993)

El juez (1995)

Tienda de policías (1997)

El implacable (2000)

Rocky Balboa (2006)

Rambo Regreso al infierno (2008)

Los Indestructibles (2010)

El ejecutor (2012)

Los Indestructibles 2 (2012)

Ajuste de cuentas (2013)

Los Indestructibles 3 (2014)

Creed (2015)

Guardianes de la Galaxia (2017)

Creed II (2017)

Rambo Last Blood (2019)

Tusla King (2022)