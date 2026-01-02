Will Smith se encuentra en medio de la polémica luego de que se dio a conocer que fue demandado por acoso, represalias y despido injustificado.

El violinista de su última gira Brian King Joseph exige una indemnización luego de que acusa que padeció trastorno de estrés postraumático y pérdidas económicas.

¿Quién es Will Smith, actor de Hollywood demandado por acoso?

Willard Carroll Smith II -mejor conocido como Will Smith- nació el 25 de septiembre de 1968 en Filadelfia, Estados Unidos.

Will Smith, rapero. (Edgar Negrete Lira / Cuartoscuro)

Se ha convertido en una figura reconocida del entretenimiento global como actor, rapero y productor de cine y música estadounidense.

Cuenta con una amplia trayectoria en la televisión y cine, siendo uno de sus personajes más recordados el del Príncipe del rap.

¿Cuántos años tiene Will Smith, actor de Hollywood demandado por acoso?

Will Smith tiene 57 años de edad.

¿Quién es la esposa de Will Smith, actor de Hollywood demandado por acoso?

Will Smith se encuentra casado con Jada Pinkett Smith.

Jada Pinkett Smith y Will Smith (Evan Agostini / Evan Agostini/Invision/AP)

¿Qué signo zodiacal es Will Smith, actor de Hollywood demandado por acoso?

Will Smith es del signo zodiacal Libra.

¿Cuántos hijos tiene Will Smith, actor de Hollywood demandado por acoso?

Fruto de su matrimonio con Sheree Zampino, tuvo a su hijo Willard Carroll Smith III, conocido como “Trey”.

De su relación con Jada tiene dos hijos: Jaden Christopher Syre y su hija Willow Reign Smith.

Will Smith, Jada Pinkett Smith y sus hijos Trey Smith, Jaden Smith y Willow Smith (PATRICK T. FALLON)

¿Qué estudió Will Smith, actor de Hollywood demandado por acoso?

Asistió a Our Lady of Lourdes, una escuela primaria católica privada de Filadelfia, y a la escuela secundaria Overbrook.

Decidió enfocarse en su carrera musical, por lo que ya no continúo con sus estudios.

¿En qué ha trabajado Will Smith, actor de Hollywood demandado por acoso?

Will Smith comenzó con su amigo Jazzy formando el grupo se rap DJ Jazzy Jeff & The Fresh Prince.

A finales de los años 1980, alcanzó fama como rapero al conseguir dos discos de platino y un Grammy.

Entre los años 1987 y 1993 grabaron cinco discos, algunos de ellos tan conocidos como Rock the House o Code Red, tiempo después Will tendría la oportunidad de continuar en solitario su carrera musical.

Pero su fama aumentó cuando protagonizó la serie de televisión El príncipe de Bel-Air.

Poco a poco fue destacando en la industria del espectáculo por su carisma y versatilidad en géneros de comedia.

A lo largo de su trayectoria, Will Smith ha participado en diferentes producciones entre las que se encuentran:

El príncipe de Bel-Air

La saga Bad Boys

La saga Hombres de negro

Ali

Independence Day

King Richard

Soy leyenda

Hitch

Yo, robot

En busca de la felicidad

Aladdín

Hancock

Wild Wild West

Enemigo público

El espanta tiburones

Siete almas

Escuadrón suicida

Después de la tierra

En la música, Will Smith ha lanzado cuatro álbumes de estudio, un álbum recopilatorio, 18 sencillos, un álbum de video y 20 videos musicales.

Durante la 94.ª edición de los Premios de la Academia el 27 de marzo de 2022, Will Smith protagonizó un escándalo cuando el presentador del evento Chris Rock bromeó sobre la alopecia de su esposa, Jada Pinkett Smith.

Will Smith se dirigió al escenario y abofeteó a Rock, salió y segundos después le gritó desde su asiento “¡Mantén el nombre de mi esposa fuera de tu maldita boca!”.

Smith más tarde se disculpó con la Academia y los otros nominados, pero no con Chris Rock, mientras aceptaba el premio al Mejor Actor por King Richard.

Días más tarde renunció a la Academia de Hollywood e ingresó voluntariamente en un psiquiátrico.

La Academia de Hollywood vetó al actor durante un periodo de diez años como penalización de su acción antiprofesional en los premios, prohibiéndole su presencia en cualquier evento organizado por ellos.

Sin embargo, Will pudo conservar su Oscar y podrá seguir siendo nominado, pero no se le permitirá la entrada.

Will Smith golpea a Chris Rock (Chris Pizzello / Chris Pizzello/Invision/AP)

Por esta razón Will Smith fue demandado por acoso

La revista Variety informó que Will Smith fue demandado por el violinista que trabajaba en su última gira por presuntamente adoptar represalias en su contra al despedirlo por denunciar acoso sexual durante una gira.

Brian King Joseph acusa directamente a Will Smith de “comportamiento depredador” y de “prepararlo deliberadamente para una mayor explotación sexual” durante la gira en la que participó la primavera pasada y que llevaba como nombre ‘Basada en una historia real: 2025’.

Will Smith habría contratado a Brian King Joseph en noviembre de 2024 para actuar en un espectáculo en San Diego y posteriormente fue invitado a unirse a su gira de 2025 y a tocar en su próximo álbum.

De acuerdo con la demanda, Will Smith le dijo al participante de America’s Got Talent en 2018: “Tú y yo tenemos una conexión tan especial que no tengo con nadie más”.

La demanda está vinculada a lo que describe como una “intrusión en un hotel” en Las Vegas en marzo cuando el violinista regresó a su cuarto se dio cuenta que alguien había estado y dejó varias pertenencias entre las que se incluía:

Toallitas húmedas

Una botella de cerveza

Un pendiente

Una mochila roja

Un frasco de medicamento contra el VIH con el nombre de otra persona

Una nota que decía: “Brian, vuelvo como muy tarde a las 5:30, solo nosotros (un corazón dibujado), Stone F”

El violinista informó al personal de seguridad del hotel y a los representantes de Smith, además de que denunció el incidente a la policía.

Según la seguridad del hotel, no había indicios de entrada forzada y solo los miembros del equipo de representación de Smith tuvieron acceso a la habitación mientras él no estaba.

Pocos días después, un miembro del equipo directivo lo humilló por el incidente y le anunció su despido, sugiriendo que se había inventado toda la situación.

De acuerdo con la demanda, no hubo ningún esfuerzo por verificar las preocupaciones de seguridad que habría mostrado.

La demanda alega que, debido al despido, el violinista padeció trastorno de estrés postraumático y pérdidas económicas.

Y es que a él le mencionaron que lo despedían porque la gira “estaba moviéndose en una dirección diferente”, pero después contrataron a otro violinista.

Por lo que solicita que un jurado determine una indemnización económica por daños y perjuicios.