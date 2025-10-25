Jodie Foster, la actriz estadounidense que declaró fan de México y su gastronomía.

Durante la última visita de Jodie Foster a México, la actriz reveló que su platillo favorito son las carnitas y que desearía grabar una película en el país.

¿Quién es Jodie Foster? La actriz de Estados Unidos que ama México

Alicia Christian Foster, conocida como Jodie Foster, es una actriz y directora estadounidense conocida por películas como Taxi Driver y El Silencio de los Inocentes.

Jodie Foster asistió a la última edición del Festival Internacional de Cine de Morelia y ahí declaró que su gusto por las carnitas.

Jodie Foster (Tomada de Video )

¿Qué edad tiene Jodie Foster?

Jodie Foster nació el 19 de noviembre de 1962; actualmente tiene 62 años de edad.

¿Quién es la esposa de Jodie Foster?

Jodie Foster está casada con la fotografía y actriz Alexandra Hedison desde 2014.

¿Qué signo zodiacal es Jodie Foster?

Jodie Foster es Escorpio y las personas bajo este signo zodiacal sueles ser apasionados y persistentes.

¿Cuántos hijos tiene Jodie Foster?

Jodie Foster tiene dos hijos:

Charles Bernand, de 27 años de edad

Christopher Bernard, de 24 años de edad

Jodie Foster (Cortesía)

¿Qué estudió Jodie Foster?

Jodie Foster estudió literatura inglesa en la Universidad de Yale.

¿En qué ha trabajado Jodie Foster?

Jodie Foster inició su carrera a los 2 años de edad, cuando formó parte de un comercial.

A los 12 años participó en Taxi Driver de Martin Scorsese, el cual la llevó a ser nominada al Oscar.

Las películas más destacadas de Jodie Foster son:

El silencio de los inocentes

Acusados

Sombras y niebla

La habitación del pánico

Maverick

Jodie Foster también ha trabajado en series como:

The X file

My sister Hank

True detective: Night Country

Además, de la actuación, Jodie Foster incursionó en la dirección y ha expresado su admiración por la directora mexicana Issa López.

Jodie Foster visitó la Cineteca Nacional de México para el estreno de la nueva temporada de la serie True Detective, Tierra Nocturna (Edgar Negrete Lira)

Jodie Foster es fan de México

En octubre de 2025, Jodie Foster acudió al Festival Internacional de Cine de Morelia y reveló que su platillo mexicano favorito son las carnitas.

Además, mostró su admiración por Issa López y no descartó firmar una película en México en colaboración con la directora.