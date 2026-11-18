Will Smith enfrenta una demanda por presunta agresión sexual presentada por Bilaal Salaam, quien asegura que el episodio ocurrió durante una celebración relacionada con Aladdín.

El denunciante, antiguo amigo del actor estadounidense, sostiene que hubo contacto físico sin su consentimiento durante una fiesta posterior al estreno de la película, celebrada en 2019.

Tras conocerse la acusación, un representante legal de Smith rechazó los señalamientos y afirmó que son falsos; el caso también involucra declaraciones sobre Jada Pinkett Smith.

¿Qué dice la demanda contra Will Smith y cómo respondió el actor?

De acuerdo con el relato de Bilaal Salaam, ambos grababan un video cuando Will Smith habría realizado comentarios y sonidos que le resultaron incómodos, por lo que decidió apartarse.

El denunciante afirma que después el actor lo tocó por encima de la ropa durante aproximadamente 10 segundos, antes de que pudiera alejarlo.

Will Smith, rapero. (Edgar Negrete Lira / Cuartoscuro)

Según la demanda, Smith se disculpó posteriormente y regresó acompañado de su esposa, Jada Pinkett Smith; Salaam sostiene que atribuyó lo ocurrido al consumo de alcohol.

El hombre también asegura que Will Smith le pidió mantener el episodio en secreto porque temía que pudiera afectar su carrera. Salaam dijo sentirse avergonzado, humillado y asustado.

Un abogado del actor declaró a TMZ que la acusación es falsa y negó que el episodio hubiera ocurrido. También cuestionó anteriores señalamientos hechos por Bilaal Salaam.

Por separado, Salaam presentó una demanda contra Jada Pinkett Smith por 3 millones de dólares en la que la acusa de haberlo amenazado; ella negó cualquier conducta indebida.

La actriz solicitó que esa demanda fuera desestimada. La información proporcionada no detalla el estado actual de ese procedimiento ni el avance de la nueva acusación contra Will Smith.