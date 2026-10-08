Sydney Sweeney y Marilyn Monroe tiene un ancestro en común, así lo reveló un estudio genealógico de Myheritage; son primas novenas en segundo grado.

MyHeritage es una plataforma que realiza estudios genealógicos y análisis de ADN, y recientemente confirmaron que hay más allá de un parecido físico entre Sydney Sweeney y Marilyn Monroe.

Marilyn Monroe y Sydney Sweeney han sido comparadas por su belleza y porque la actriz de 27 años ha usado atuendos similares a los de la diva de Hollywood.

Sydney Sweeney y Marilyn Monroes tienen un ancestro en común

El estudio genealógico de MyHeritage reveló que el padre de Sydney Sweeney y el papá de Marilyn Monroe son descendientes de un colono de Sandwich, Massachusetts llamado Ezra Perry.

Es decir, Steven Sweeney y Charles Stanley, padre de Marilyn Monroe, pertenecen a la misma familia de Ezra Perry, quien vivió en el siglo XIVII.

Marilyn Monroe (BernardOfHollywood)

Por lo tanto, Sydney Sweeney y Marilyn Monroe son primas novenas en segundo grado, según información de MyHeritage.

Roi Mandel, director de MyHeritage, expresó que la prueba realizada a Sydney Sweeney y Marilyn Monroe confirma que la humanidad es parte de un basto árbol genealógico.

El estudio entre Sydney Sweeney y Marilyn Monroe fue inspirado por sus comparaciones

Sydney Sweeney y Marilyn Monroe han sido comparadas por su físico y porque ambas han sido tachadas de sexualizarse dentro de la industria del cine.

Además, Sydney Sweeney ha usado atuendo muy similares a los que volvieron icónica a Marilyn Monroe.

Por ejemplo, Sydney Sweeney usó un vestido color marfil con pliegues durante el Festival de Cine de Santa Bárbara.

Llamó la atención que el vestido de Sydney Sweeney era muy similar al que usó Marilyn Monroe para porta de la revista Life en 1952.

Durante la premiere de la película ‘The Housemaid’, Sydney Sweeney lució un vestido blanco con un escote pronunciado y una falda similar al atuendo que utilizó Marilyn Monroe en la icónica escena de la película ‘La comezón del sétimo año’.