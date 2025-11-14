Se dio a conocer que un juez ordenó 12 horas de arresto a Gustavo Adolfo Infante por incumplir las restricciones impuestas por Maribel Guardia.

Aunque Gustavo Adolfo Infante no se ha pronunciado por esta situación con Maribel Guardia, muchas personas se han cuestionado sobre cómo había empezado el conflicto.

Así empezó el conflicto entre Maribel Guardia y Gustavo Adolfo Infante

Gustavo Adolfo Infante se encontraría en problemas legales luego de que un juez de la CDMX ordenó 12 horas de arresto administrativo en su contra por infringir las medidas de restricción dictadas a solicitud de Maribel Guardia.

Donde se le impedía a Gustavo Adolfo Infante hablar —ya sea para bien o mal— y tener contacto con Maribel Guardia y su esposo Marco Chacón.

Maribel Guardia y Gustavo Adolfo Infante (Especial)

Sin embargo, el problema entre Maribel Guardia y Gustavo Adolfo Infante ya tendría tiempo.

Fue a inicios del 2025 cuando Maribel Guardia estuvo en el ojo del huracán luego de que se dio a conocer la disputa legal que mantenía con Imelda Garza Tuñón.

La pelea escaló rápidamente y ambas comenzaron al lanzar varias declaraciones, lo que terminó marcando una diferencia entre ambas.

Sin embargo, esta situación también le tocó a Gustavo Adolfo Infante, quien habría lanzado comentarios ofensivos en contra de Maribel Guardia.

Maribel Guardia decidió proceder legalmente contra Gustavo Adolfo Infante y en septiembre un juez le otorgó una serie de restricciones al periodista, entre las que se incluían:

Prohibición de acercarse, comunicarse o mencionar a la actriz a través de cualquier medio

Restricción de acudir a su domicilio o a los lugares que suele frecuentar Maribel Guardia: teatros, restaurantes, oficinas y otros espacios

Se le impidió realizar cualquier acto de intimidación o molestia contra Maribel o su esposo Marco Chacón

También fue obligado a eliminar los videos donde haya agredido verbalmente a la actriz

Maribel Guardia aseguró que las declaraciones de Gustavo Adolfo Infante habían pasado los límites.

“Creo que hay cosas que la prensa tiene que comentar y hablar, pero cuando te tomas ya algo a nivel personal y ofendes a niveles tan profundos como lo hizo él, sí era importante ponerle un hasta aquí” Maribel Guardia

En ese momento, Maribel Guardia señaló que un comentario de connotación sexual del conductor fue lo que hizo que actuara de manera legal, pues no iba a permitir agresiones mediáticas.

“Las cosas que él dijo mías fueron muy feas, entre ellas una de que él nunca me dejaría a su hijo, pero dijo: ‘al mayor sí se lo dejaría’, con una connotación sexual que nada qué ver, una falta de respeto” Maribel Guardia

Maribel Guardia (Agencia México)

Gustavo Adolfo Infante en problemas legales por infligir la restricción impuesta por Maribel Guardia

El Código Nacional de Procedimientos Penales establece que, de no respetar las restricciones, Gustavo Adolfo Infante podría recibir una multa o enfrentar un arresto .

Y es que Gustavo Adolfo Infante se habría referido nuevamente a Maribel Guardia de forma despectiva en sus plataformas digitales, violando las medidas de restricción.

Javier Ceriani reveló que Gustavo Adolfo Infante deberá retirar todos los videos recientes donde menciona a Maribel Guardia o a Marco Chacón.

“Se dio aviso a la Policía Cibernética para el resguardo de los videos donde se menciona el nombre de Maribel, y se giró un oficio al canal de YouTube de Gustavo para que retire el material” Javier Ceriani

Hasta el momento, la orden de arresto contra Gustavo Adolfo Infante no ha sido ejecutada.

En medio de la polémica, Gustavo Adolfo Infante se ha ausentado de su trabajo y no se le ha visto en ninguno de los programas que conduce.