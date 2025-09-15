¿Por qué puso una orden de restricción en contra de Gustavo Adolfo Infante? Maribel Guardia -de 66 años de edad- explica sus razones en un video de YouTube.
Maribel Guardia le pone un alto a Gustavo Adolfo Infante -de 60 años de edad- y aseguran que el periodista no podrá hablar de ella.
Esta es la razón por la cual Maribel Guardia puso orden de restricción a Gustavo Adolfo Infante
En un encuentro con varios medios de comunicación, Maribel Guardia habló sobre varias polémicas que ha enfrentado en los últimos días.
Una de ellas fue sobre la orden de restricción que habría puesto en contra de Gustavo Adolfo Infante.
En un video compartido en YouTube, Maribel Guardia confirmó que decidió ejercer acciones legales en contra de Gustavo Adolfo Infante para ponerle un alto.
Y es que Maribel Guardia considera que Gustavo Adolfo Infante pasó niveles y realizó algunas ofensas profundas que van más allá de su trabajo como periodista.
“Sí, así fue. Creo que hay cosas que la prensa tiene que comentar y hablar, pero cuando te tomas ya algo a nivel personal y ofendes a niveles tan profundos como lo hizo él, si era importante ponerle un hasta aquí”Maribel Guardia
Al ser cuestionada sobre si la orden de restricción contra Gustavo Adolfo Infante habría sido por miedo o respeto de lo que pudiera hablar, Maribel Guardia soltó una carcajada y prefirió retirarse.
Revelan que Gustavo Adolfo Infante no podrá hablar de Maribel Guardia
Cabe recordar que fue a través de sus redes sociales que se dio a conocer que Gustavo Adolfo Infante no podrá hablar sobre Maribel Guardia.
De acuerdo con Flor Rubio un juez de control de la Ciudad de México otorgó medidas de protección permanentes a favor de Maribel Guardia y su esposo Marco Chacón.
De esta manera, Gustavo Adolfo Infante no podrá tener ningún tipo de contacto con Maribel Guardia, ya sea por teléfono, acercamiento físico o publicaciones en medios o redes sociales.
Gustavo Adolfo Infante no podrá acudir al domicilio de Maribel Guardia ni sitios a los que frecuente.
Estas medidas también alcanzan a Marco Chacón, por lo que Gustavo Adolfo Infante no podrá referirse públicamente a la pareja.
Además, se ordenó la eliminación de audios, videos y publicaciones previas relacionadas con el caso.