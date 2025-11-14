¿Gustavo Adolfo Infante incumplió las restricciones de Maribel Guardia? Revelan que un juez ordenó 12 horas de arresto contra el conductor.

Se dio a conocer que Gustavo Adolfo Infante incumplió las restricciones que tenía y mencionó a Maribel Guardia de manera despectiva en sus plataformas digitales.

Juez ordenó 12 horas de arresto a Gustavo Adolfo Infante tras incumplir restricciones de Maribel Guardia

El nombre de Gustavo Adolfo Infante se viralizó luego de que se dio a conocer que un juez de la CDMX ordenó 12 horas de arresto administrativo en su contra.

ÚLTIMA HORA 🚨 | Un juez ordena 12 horas de arresto al periodista Gustavo Adolfo Infante por violar las medidas cautelares de la orden de restricción interpuesta por Maribel Guardia.



Asimismo, se dio aviso a la Policía Cibernética para el resguardo de los videos donde se… pic.twitter.com/yP4Rfza0s6 — JAVIER CERIANI (@JavierCeriani) November 14, 2025

Esto luego de que infligió las medidas de restricción dictadas a solicitud de Maribel Guardia, donde se le impedía hablar -ya sea para bien o mal- de la actriz.

Según con la información revelada, la resolución judicial se emitió la tarde del jueves 13 de noviembre tras determinarse que Gustavo Adolfo Infante volvió a hablar de Maribel Guardia.

Esto violó la prohibición que se le dicto hace unos meses de cero contacto o mención.

La sanción en contra de Gustavo Adolfo Infante incluye la obligación de retirar de redes sociales cualquier video, imagen o publicación relacionada con Maribel Guardia y su esposo Marco Chacón.

Javier Ceriani informó que la Policía Cibernética recibió la instrucción de resguardar el contenido en donde Gustavo Adolfo Infante habría hecho dichas menciones contra Maribel Guardia.

Hasta el momento, la orden de arresto contra Gustavo Adolfo Infante no ha sido ejecutada.

Maribel Guardia y Marco Chacón (Agencia México)

¿Gustavo Adolfo Infante pidió ayuda a Imagen Televisión tras orden de 12 horas de arresto?

Michelle Rubalcava reveló que Gustavo Adolfo Infante se encuentra muy asustado e incluso había pedido ayuda a los abogados de Imagen Televisión.

Sin embargo, la televisora se ha deslindado porque la mención de Gustavo Adolfo Infante a Maribel Guardia no ocurrió en ninguno de sus programas dentro del canal.

Por ahora, Gustavo Adolfo Infante se encontraría en su casa y no iría a trabajar hasta que sus abogados logren conseguir un amparo.

Michelle Rubalcava destacó que Gustavo Adolfo Infante espera que sus abogados puedan revertir la decisión del juez y de esta manera no terminar en la cárcel.

Por su parte el periodista Carlo Uriel reveló que Gustavo Adolfo Infante tuvo su primer revés luego de que su defensa intentó promover la nulidad de la notificación del arresto, pero el resultado no fue favorable.

Carlo Uriel confesó que Gustavo Adolfo Infante contaba con un amparo, pero no le habían notificado de la orden de 12 horas de arresto.

Hasta el momento Gustavo Adolfo Infante no ha realizado ninguna declaración pública sobre esta situación.

Sergio Mayer se burla de Gustavo Adolfo Infante tras orden de arresto de 12 horas

Aunque Gustavo Adolfo Infante no se ha pronunciado sobre la orden de arresto en su contra, quien si lo hizo fue Sergio Mayer.

Y es que a través de su cuenta de X, Sergio Mayer se burló de que Gustavo Adolfo Infante se esté escondiendo y no de la cara.

Sergio Mayer destacó que Gustavo Adolfo Infante se está escondiendo como rata para evitar el arresto.

Cabe recordar que Sergio Mayer y Gustavo Adolfo Infante se encuentran enfrentados desde hace varios años.