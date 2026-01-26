Esta mañana de lunes, Gustavo Adolfo Infante asistió a una audiencia de conciliación derivada de la denuncia por daño moral interpuesta por Marco Chacón.
A su salida, en un encuentro con la prensa, Gustavo Adolfo Infante, de 60 años de edad, indicó que este proceso iniciado por Marcho Chacón es “un atropello a la libertad de expresión”.
Ya que es de dominio público la pelea que existe tras la muerte de Julián Figueroa, entre:
- Maribel Guardia, de 66 años de edad
- Imelda Garza Tuñón, de 29 años de edad
- Marco Chacón, de edad desconocida.
Una vez más, Gustavo Adolfo Infante se lanza contra Marco Chacón
Sin temor a la denuncia interpuesta por Marco Chacón, Gustavo Adolfo Infante aclaró que no ha hablado mal de Maribel Guardia debido a que la respeta, contrario a su sentir por su esposo.
“Marco Chacón, la verdad, todo lo que ha venido haciendo…” dijo antes de asegurar que el abogado utilizó sus influencias para quitarle a Imelda Garza, a su hijo.
“Lo que yo he dicho de él lo sostengo. Creo que el cuate es un abusivo que utilizó aquí a la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México para quitarle el hijo a Imelda”Gustavo Adolfo Infante
Posteriormente recordó que se dijo que la viuda de Julián Figueroa es drogadicta, alcohólica, prostituta, mala mujer y mala madre, por lo que es comprensible que ésta no confíe en el famoso matrimonio.
Y que además apareció un testamento apócrifo firmado por el hijo de Maribel Guardia, documento que le consta fue fabricado por Marco Chacón ya que “casualmente” es el único beneficiario.
Sustentando su sospecha, informó a equipo de la revista TV Notas, que la grafóloga Maryfer Centeno, ya analizó la firma y es falsa.
Maryfer Centeno respalda a Gustavo Adolfo Infante
Maryfer Centeno, de 36 años de edad, por su parte, acompañó a Gustavo Adolfo Infante a la audiencia para probar que la firma del supuesto testamento de Julián Figueroa, es falsa.
Esto lo reiteró, Maryfer Centeno ante la prensa:
“Son notoriamente diferentes”, dijo.Maryfer Centeno
Y enseguida, también ante micrófonos de TV Notas, explicó que cualquier perito en materia de grafoscopía lo podrá deducir.
“Hay jurisprudencia en la corte y eso es materia de grafoscopía, cualquier perito en grafoscopía lo puede ver”Maryfer Centeno