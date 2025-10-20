Maribel Guardia -de 66 años de edad- e Imelda Garza Tuñón siguen en medio de un proceso legal, ahora por la herencia de Julián Figueroa.

Trascendió que Maribel Guardia había acudido a un juzgado familiar de Morelos para seguir con el proceso por la custodia de su nieto con Imelda Garza Tuñón, de 28 años de edad.

Maribel Guardia e Imelda Garza Tuñón asistieron al juzgado para hablar de la herencia de Julián Figueroa.

La cual sería completamente para su hijo, según dicta su testamento.

La actriz y cantante, Maribel Guardia, asistió esta mañana de lunes al 9o juzgado de lo familiar y de primera instancia en Morelos, para luchar por la custodia de su nieto José Julián Figueroa…

Hace cuatro meses, los abogados de Imelda Garza Tuñón acusaron a Marco Chacón de falsificar el testamento , ya que no le dejaba nada a su esposa.

El documento se hizo en Guerrero y los abogados de Imelda Garza Tuñón aseguraron que en esa fecha, Julián Figueroa estaba en otro estado.

Asimismo, se sabe que Julián Figueroa le habría heredado a su hijo un conocido rancho en Morelos y su parte de la herencia de Joan Sebastian, la cual aún no se ha repartido.

¿Maribel Guardia se quiere quedar con la herencia de Julián Figueroa?

Desde la muerte de Julián Figueroa en abril de 2023, Maribel Guardia ha manifestado su deseo de preservar la memoria de su hijo y cuidar de su nieto.

Maribel Guardia ha mencionado en diversas ocasiones que no le interesa nada de la herencia de su hijo, pues todo le pertenece a José Julián.

Julián Figueroa y su hijo, José Julián (Instagram/@julian_f.f)

El lunes 20 de octubre fue la primera audiencia sobre la herencia de Julián Figueroa y se espera que haya más para definir la distribución de los bienes.

Será un juez quien determine cómo se repartirá la herencia de Julián Figueroa y valide el testamento que se presentó ante las autoridades tras su muerte.