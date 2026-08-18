Lesley R. Vogel, también conocida como Lesley Vogel-Panettiere, es una actriz y productora estadounidense madre de Hayden Panettiere, por lo que te damos detalles de ella como:

¿Quién es Lesley Vogel, actriz y mamá de Hayden Panettiere?

¿Qué edad tiene Lesley Vogel, actriz y mamá de Hayden Panettiere?

¿Lesley Vogel, actriz y mamá de Hayden Panettiere tiene pareja?

¿Qué signo es Lesley Vogel, actriz y mamá de Hayden Panettiere?

¿Lesley Vogel, actriz y mamá de Hayden Panettiere tiene hijos?

¿Qué estudió Lesley Vogel, actriz y mamá de Hayden Panettiere?

¿En qué trabajó Lesley Vogel, actriz y mamá de Hayden Panettiere?

Lesley Vogel, mamá de Hayden Panettiere (Jeff Kravitz/FilmMagic, Inc)

¿Quién es Lesley Vogel, actriz y mamá de Hayden Panettiere?

Lesley Vogel es una actriz y productora estadounidense, conocida principalmente por ser la madre de la fallecida actriz Hayden Panettiere y del también actor Jansen Panettiere.

Vogel nació en Louisville, Kentucky y desarrolló su carrera principalmente en televisión, particularmente en telenovelas estadounidenses durante los años 80.

Vogel también tuvo un papel importante en los primeros años de la carrera de Hayden, pues además de ser su madre fue su representante y participó en su formación como actriz.

¿Qué edad tiene Lesley Vogel, actriz y mamá de Hayden Panettiere?

Lesley Vogel nació el 16 de abril de 1956, por lo que en agosto de 2026 tiene 70 años. Su fecha y lugar de nacimiento, Louisville, Kentucky, aparecen registrados en sus perfiles biográficos.

Lesley Vogel, mamá de Hayden Panettiere (Amanda Edwards/ Getty)

¿Lesley Vogel, actriz y mamá de Hayden Panettiere tiene pareja?

Estuvo casada con Alan “Skip” Panettiere, un bombero, desde el 25 de mayo de 1987 hasta su divorcio finalizado alrededor de 2016, tras separación en 2008/2012. No hay información pública confirmada sobre una pareja actual.

¿Qué signo es Lesley Vogel, actriz y mamá de Hayden Panettiere?

Por haber nacido el 16 de abril, Lesley Vogel es del signo Aries. Su fecha de nacimiento está registrada como el 16 de abril de 1956.

Lesley Vogel, mamá de Hayden Panettiere (Mark Sullivan/WireImage )

¿Lesley Vogel, actriz y mamá de Hayden Panettiere tiene hijos?

Sí. Lesley Vogel tuvo dos hijos con Alan “Skip” Panettiere: Hayden Panettiere, nacida en 1989, y Jansen Panettiere, nacido en 1994 y quien también siguió una carrera como actor; Jansen murió en febrero de 2023 a los 28 años. Hayden Panettiere murió el pasado 16 de agosto del 2026.

¿Qué estudió Lesley Vogel, actriz y mamá de Hayden Panettiere?

La información pública sobre la formación académica de Lesley Vogel es limitada, pues en un perfil profesional de LinkedIn la relaciona con Stephens College, aunque no especifica de manera pública qué carrera cursó ni si obtuvo un título.

Lesley Vogel, mamá de Hayden Panettiere (Peter Carrette Archive/Getty )

¿En qué trabajó Lesley Vogel, actriz y mamá de Hayden Panettiere?

Lesley Vogel trabajó como actriz de televisión, especialmente en telenovelas, uno de sus trabajos más conocidos fue interpretar a Edy Lester Donovan en la telenovela Loving en 1984; también apareció en Sister Sensei (1994).

Posteriormente, Vogel incursionó en la producción cinematográfica, y en 2015 fue una de las productoras de Naomi and Ely’s No Kiss List, película protagonizada por Victoria Justice y Pierson Fodé.

Además de su trabajo frente y detrás de cámaras, Vogel tuvo una participación importante en los primeros años profesionales de Hayden Panettiere.

La acompañó y orientó durante sus primeros trabajos como actriz, incluso ayudándola a desarrollar técnicas para interpretar escenas desde que era niña hasta que Hayden terminó esa relación profesional a los 19 años; en años recientes se ha descrito como retirada.