La modelo dominicana Taina Pimentel es la nueva novia de Lupillo Rivera y esto se sabe de la también actriz que anunció su amor por el cantante.

El 10 de noviembre de 2025, Taina Pimentel compartió una foto junto a Lupillo Rivera, confirmando su sorpresivo romance.

¿Quién es Taina Pimentel? La nueva novia de Lupillo Rivera

Taina Pimentel es una modelo y actriz originaria de República Dominicana, conocida por su trabajo en Nuestra Belleza Latina.

En medio de la polémica de Lupillo Rivera por la denuncia de Belinda, de 36 años de edad, Taina Pimentel destapó su romance con el cantante en Instagram.

Taina Pimentel, novia de Lupillo Rivera (Instagram/@tainapimentelofficial)

¿Qué edad tiene Taina Pimentel?

Taina Pimentel nació el 21 de junio, pero se desconoce el año.

¿Quién es el esposo de Taina Pimentel?

Taina Pimentel no está casada, pero es novia de Lupillo Rivera, de 53 años de edad.

¿Qué signo zodiacal es Taina Pimentel?

Taina Pimentel es Cáncer y las personas bajo este signo zodiacal son emocionales y protectoras,

¿Cuántos hijos tiene Taina Pimentel?

Taina Pimentel es madre de un niño de 6 años llamado Sebastián.

Taina Pimentel (Instagram/@tainapimentelofficial)

¿Qué estudió Taina Pimentel?

Taina Pimentel estudió negocios, marketing y ciencias políticas.

¿En qué ha trabajado Taina Pimentel?

Taina Pimentel es actriz y modelo, por lo que ha trabajado en Nuestra Belleza Latina.

Además, ha participado en producciones como Sed de venganza, Velvet y El nuevo imperio.

Taina Pimentel (Instagram/@tainapimentelofficial)

Taina Pimentel es la nueva novia de Lupillo Rivera

Lupillo Rivera se encuentra en medio del escándalo tras la publicación de su libro y el proceso legal con Belinda, pero eso no lo detuvo para el romance.

Taina Pimentel compartió una foto con Lupillo Rivera, con un fragmento de la canción “Con él” de Jenni Rivera.

El noviazgo generó reacciones en redes sociales, ya que algunos usuarios de redes sociales le advirtieron a Taina Pimentel que al cantante le gusta ser indiscreto.

Hasta el momento, la pareja no ha revelado cómo iniciaron su relación o cuanto tiempo llevan de noviazgo.