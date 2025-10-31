El abogado de Lupillo Rivera -de 53 años de edad- sospecha que hubo suplantación y presunta corrupción en la denuncia de Belinda.

Alonso Beceiro, abogado de Lupillo Rivera, denuncia que existen anomalías en la denuncia de Belinda contra su cliente.

Abogado de Lupillo Rivera dice que hubo suplantación de identidad en el caso

El abogado de Lupillo Rivera lanzó una fuerte acusación contra la defensa legal de Belinda, de 36 años de edad.

Alonso Beceiro acusa corrupción y hasta de tráfico de influencias, pues les parece extraño que la denuncia haya sido hecha en Iztapalapa, cuando Belinda no reside ahí.

“Utilizan la Fiscalía en Iztapalapa con la simple finalidad de obtener medidas de protección inmediatas, de manera anómala” Alonso Beceiro, abogado de Lupillo Rivera

Alonso Becerio dice que los abogados de Belinda cambiaron de sede la demanda y ahora está en la alcaldía Miguel Hidalgo.

Pero, esta fue rechazada y regresó a la sede original, ya que no había fundamentos para cambiar de Fiscalía.

Ante estas anomalías, los abogados de Lupillo Rivera solicitaron una audiencia para aclarar la situación, ya que su cliente sigue sin ser notificado conforme a la ley.

“Al día de hoy, a Lupillo nadie le ha notificado nada”, contó Alonso Beceiro, quien menciona que las notificaciones deben llegar a su despacho.

Belinda y Lupillo Rivera (Especial )

Belinda no está enterada de las anomalías de su abogado

Alonso Beceiro no cree que Belinda esté enterada de los presuntos delitos que han cometido sus abogados.

El abogado menciona que las declaraciones de Belinda han sido contradictorias, pues por un lado asegura que solo trabajó con Lupillo Rivera.

Y en otra confirma que sí mantuvo una relación sentimental con el cantante.

“Hay una falsedad de declaración y tendrá que aclarar”, dice Alonso Beceiro.

El abogado de Lupillo Rivera le sugirió a su cliente y a la contraparte llegar a un acuerdo para evitar que le proceso siga en pie.

Pero, será Lupillo Rivera o Belinda quienes decidan si llegan a un acuerdo o siguen con los procesos legales.