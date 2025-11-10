Lupillo Rivera -de 53 años de edad- habría cometido una falta durante su aparición en “El minuto que cambió mi destino”.

A pesar de las medidas de protección otorgadas a Belinda -de 36 años de edad- Lupillo Rivera insiste en que no ha sido notificado, por lo que sigue hablando de la cantante.

Lupillo Rivera es señalado de cometer una falta durante “El minuto que cambió mi destino”

El sábado 8 de noviembre de 2025 se transmitió “El minuto que cambió mi destino” con Lupillo Rivera y Gustavo Adolfo Infante -de 60 años de edad- leyó un capítulo del libro del cantante.

En este capítulo, Lupillo Rivera describe la primera noche que pasó con Belinda y se leyó en un programa de televisión, lo que podría ser considerado como violencia contra las mujeres.

Lupillo Rivera tiene prohibido hablar de Belinda en redes sociales o medios, pero él sigue mencionando a la cantante.

La abogada Marcela Torres mencionó en su cuenta de Instagram que Lupillo Rivera sigue usando su libro para humillar y ejercer violencia en contra de Belinda.

Pues el cantante habla de un momento íntimo con Belinda, sin su autorización y aprovechándose de su imagen.

Belinda y Lupillo Rivera (Especial )

Lupillo Rivera nombró a Belinda 33 veces en su libro Tragos Amargos

Existen dos ediciones del libro de Lupillo Rivera; el de Estados Unidos tiene fotos de Belinda, mientras que el de México no.

Esto tiene que ver con el derecho de imagen, ya que Belinda es una marca registrada y no puede ser utilizada sin su autorización.

Sin embargo, Lupillo Rivera nombró a Belinda 33 veces en su libro y aunque no detalló el encuentro íntimo con la cantante, este párrafo podría ser considerado como violencia según Ley general de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia.

Belinda puede volver a solicitar medidas de protección y así evitar que Lupillo Rivera siga hablando de ella.