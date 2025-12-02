Lupillo Rivera -de 53 años de edad- no piensa retirar la demanda contra Belinda y esto se sabe del caso.

En octubre de 2025 inició la batalla legal entre Belinda -de 36 años de edad- y Lupillo Rivera, luego de que el cantante diera detalles de su relación en su libro.

Lupillo Rivera seguirá la demanda contra Belinda

Belinda solicitó medidas de protección para Lupillo Rivera por violencia digital y el cantante demandó a la intérprete por presunta falsedad de declaración.

Recientemente, Lupillo Rivera fue cuestionado sobre si estaría estaría dispuesto a llegar a un acuerdo con Belinda para evitar llegar a un juzgado.

Lupillo Rivera expresó que no, ya que él no había incurrido en ningún delito al contar su historia con Belinda.

“No, no, no, porque no se hizo nada malo de mi parte, no se hizo nada equivocado y no tenemos por qué tratar de detener la cosas”. Lupillo Rivera

El cantante mencionó que él solo estaba contando su historia, por lo que Belinda no debía ofenderse: “Mi historia es la realidad, no hay ninguna mentira”.

Lupillo Rivera envió una indirecta a Belinda mencionando que había “gente” que trataba de tacharlo de mentiroso.

Belinda (Instagram/@belindapop)

Así va la demanda de Belinda y Lupillo Rivera

Los abogados de Belinda solicitaron medidas de protección tras señalar a Lupillo Rivera de violencia digital, por lo que el cantante no podía acercarse o hablar de la también actriz .

Los abogados de Lupillo Rivera mencionaron que el cantante no fue notificado de la denuncia en su contra, por lo que no era válida la petición de Belinda.

Posteriormente, Lupillo Rivera reveló que demandaría a Belinda por falsedad de imputaciones y fraude procesal.

Los representantes legales de Lupillo Rivera argumentan que Belinda hizo la denuncia en Iztapalapa, cuando ella no vive ahí y el presunto delito tampoco ocurrió en esta alcaldía.

Además, los abogados de Lupillo Rivera señalaron inconsistencias en la denuncia de Belinda, por lo que la acusaron de falsificar su testimonio.

Hasta el momento, no han detallo avances en el proceso legal entre Lupillo Rivera y Belinda, pero sería hasta 2026 cuando haya noticias de las demandas.