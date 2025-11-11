Taina Pimentel compartió un romántico mensaje para Lupillo Rivera -de 53 años de edad- con el que confirmó su relación.

El lunes 10 de noviembre, Taina Pimentel publicó una foto en Instagram junto a Lupillo Rivera con la estrofa de una canción de Jenni Rivera.

Taina Pimentel comparte tierno mensaje y confirma noviazgo con Lupillo Rivera

En la foto se ve a Taina Pimentel y Lupillo Rivera abrazados, mientras la modelo lo llama “Mi amor” en la descripción de su publicación.

“Con él, siento lo que antes no sentí. Él me llena de ternura. Sus caricias son mi cura y, sin él, no sé vivir”, escribió Taina Pimentel en Instagram.

Taina Pimentel comparte foto junto a Lupillo Rivera para confirmar su romance (Instagram/@tainapimentelofficial)

Esta estrofa es parte de la canción “Con él” de Jenni Rivera, hermana de Lupillo Rivera.

La modelo etiquetó a Lupillo Rivera en su publicación y Lupillo Rivera compartió la foto en su cuenta.

Con esto se confirma el nuevo romance de Lupillo Rivera, quien enfrenta una demanda de Belinda -de 36 años de edad- por violencia digital.

Taina Pimentel (Instagram/@tainapimentelofficial)

Advierten a Taina Pimentel que Lupillo Rivera es “indiscreto”

Lupillo Rivera generó polémica tras publicar en su libro “Tragos Amargos”, un capítulo donde narra cómo fue su primera noche con Belinda.

Es por eso que los detractores de Lupillo Rivera no tardaron en recomendarle a Taina Pimentel que tenga cuidado.

Pues cuando termine con el cantante, podría contar sus intimidades como ocurrió con Belinda.

“Que miedo estar con un hombre que más adelante puede publicar tus intimidades por dinero”, mencionó uno de los comentarios.

Otro comentario advirtió que a Lupillo Rivera le gusta “grabar a sus parejas” y luego amenazarlas con ese material.

Este cometario hace referencia a lo dicho por Lupillo Rivera, quien aseguraba que tenía un celular con imágenes comprometedoras de Belinda.

Los fans de Lupillo Rivera lo felicitaron por su nueva relación y le desearon lo mejor en esta nueva etapa con Taina Pimentel.