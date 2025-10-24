Lupillo Rivera asegura que medios de comunicación han malinterpretado sus declaraciones sobre su relación con Belinda.

Por lo que mediante un encuentro con la prensa, Lupillo Rivera aclara que Belinda no lo denunció por el video que se viralizó, el cual los muestra bailando.

El llamado Toro del Corrido, de 53 años de edad, asegura que la cantante, de 36 años de edad, se molestó por lo que plasmó en su libro biográfico “Tragos amargos”.

Impreso cuyo contenido no es el mismo en México y Estados Unidos, razón por la que pide analizarlo.

“La denuncia se hizo el 2 de octubre, el video es del 7 de octubre, me doy cuenta de todo este rollo el 9 de octubre... Se estaban quejando de las cosas que se pudieron ver en el ibro, que el libro de México es diferente” Lupillo Rivera

Lupillo Rivera contará su romance con Belinda en su libro (Michelle Rojas / SDPnoticias)

Así como desmiente que le hayan robado el celular donde tiene mensajes, fotos y videos de Belinda; no obstante, no aclara si fue él quién dio a conocer la grabación que los muestra bailando.

“El celular aquí lo traigo, lo tiene (mi asistente) Tania)” Lupillo Rivera

Lupillo Rivera aclara qué son los “videos fuertes” de Belinda obtenidos de su celular

Por otro lado, Lupillo Rivera se deslinda de las declaraciones que distintos medios aseguran que realizó sobre Belinda.

Lupillo Rivera niega haber dicho que dará a conocer videos íntimos de Belinda, ya que sus palabras fueron “videos fuertes”.

Por lo que burlándose de la situación remarca que hay una diferencia entre íntimo y fuerte, por lo que fue la gente quienes le dieron una interpretación sexual a sus declaraciones.

“Claramente digo que son videos fuertes, que es muy diferente ¿Para ustedes qué es? La palabra ‘íntimo’ tiene mucho significados. Una situación íntima puede ser cualquier platica que no quieres (dar a conocer). Muchos se fueron con la onda sexual” Lupillo Rivera

Lupillo Rivera está seguro de que denuncia en su contra no procede; niega haber violentado a Belinda

Lupillo Rivera, una vez más, defiende a capa y espada su libro biográfico cuyo contenido estudió antes de darlo a conocer, por lo que está seguro de no haber violentado a Belinda.

“Hemos hecho las cosas bien”, dice Lupillo Rivera y sin confirmar, pero tampoco desmentir que la mamá de Belinda le haya exigido retirar su libro, señala que no hará tratos con nadie .

Esto porque no le tiene miedo a ninguna denuncia, ninguna demanda y tampoco a una organización ya que en ningún momento habla mal de Belinda, a quien siempre ha protegido.

“Siempre he sido un caballero, siempre la he cuidado, siempre la he tratado de proteger, siempre he hablado bien, jamás he hablado mal” Lupillo Rivera