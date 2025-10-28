Lupillo Rivera -de 53 años de edad- asegura que en México falta libertad de expresión y por eso tuvo que modificar su libro “Tragos amargos”.

El cantante lanzó dos ediciones distintas de su libro en México y Estados Unidos; en la versión estadounidense, aparecen fotos de sus exparejas.

Lupillo Rivera denuncia que en México falta libertad de expresión

El pasado jueves 23 de octubre, Lupillo Rivera presentó su libro en México y reveló que este no tenía fotos de Belinda, como en la versión de Estados Unidos.

Esta decisión no tiene que ver con las medidas de protección en contra del cantante; la realidad, es que Lupillo Rivera no puede lucrar con la imagen de Belinda, ya que es una marca registrada.

En entrevista con De Primera Mano, Lupillo Rivera expresó que la decisión de no colocar fotos de sus exparejas tiene que ver con la libertad de expresión.

“La versión de Estados Unidos es diferente, porque tiene más fotos. En Estados Unidos la libertad de expresión es más grande que en México” Lupillo Rivera

Según Lupillo Rivera, la libertad de expresión en Estados Unidos le permite compartir más información de otras personas .

Mientras que en México el uso de la imagen de terceros debe manejarse según normas del Instituto Nacional del Derecho de Autor (INDAUTOR) o bajo el permiso de los involucrados.

Lupillo Rivera asegura que el texto y la historia de su libro es la mismas en ambas versiones, solo eliminó fotos de sus hijos y exparejas.

Lupillo Rivera (Agencia México)

Lupillo Rivera dice que tiene los mejores abogados

Para evitar más problemas legales, Lupillo Rivera se asesoró para publicar su libro en México.

El cantante presumió que tiene al mejor equipo de abogados, que lo están defendiendo de cualquier situación legal.

“Sabía que venían las cosas fuertes, por eso estudiamos todas las leyes de Estados Unidos y todas las leyes de México” Lupillo Rivera

Lupillo Rivera dice que su libro también podría ser publicado en España, donde también se tendría que asesorar jurídicamente, ya que Belinda es española y también podría iniciar un proceso contra él .

Hasta el momento, Lupillo Rivera niega que su intención sea atacar a Belinda, pero la demandó por hacer declaraciones falsas en su denuncia.