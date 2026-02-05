La audiencia por el caso de Belinda -de 36 años de edad- contra Lupillo Rivera se aplazó porque la abogada del cantante no acudió.

El 4 de febrero se realizó una audiencia para ratificar las medidas de protección otorgadas a Belinda tras denunciar a Lupillo Rivera por violencia digital y mediática.

Aplazan audiencia del caso de Belinda y Lupillo Rivera por violencia digital

La audiencia no se realizó ya que la representante legal de Lupillo Rivera no se presentó a la audiencia.

Las autoridades serán quienes determinen la nueva fecha de la audiencia, la cual depende de la disponibilidad del juzgado.

Abogados de Belinda buscan que permanezcan las medidas de protección otorgadas por la Fiscalía General de Justicia, las cuales consisten en:

Vigilancia de su domicilio

Protección policiaca

Lupillo Rivera no se acerque a Belinda

No hablar de Belinda en medios

Belinda (Instagram/@belindapop)

Un error podría liberar a Lupillo Rivera de la demanda de Belinda

Autoridades analizan un elemento procesal que ha generado confusión en la demanda de Belinda contra Lupillo Rivera.

La denuncia fue iniciada contra Guadalupe Rivera Saavedra, pero, los abogados del cantante acreditaron que se llama Guadalupe Saavedra Rivera.

Este error en los apellidos del cantante han generado un debate sobre la identificación del imputado.

Un juez concedió un plazo a la Fiscalía para aclarar cuál es el nombre correcto de Lupillo Rivera y se determine si se trata de la misma persona.

Pues existe la posibilidad de la existencia de dos personas distintas en el expedienté.

Este dato es crucial en la investigación para que se valide la demanda de Belinda contra Lupillo Rivera y se determine si continúan las medidas de protección para la cantante.

Mariana Gutiérrez, abogada de Lupillo Rivera, explicó a Televisa Espectáculos, que corroborar el nombre es de suma importancia.

Ya que podría implicar que la acción penal esté dirigida contra un persona distinta la que señala la denuncia.