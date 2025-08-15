¿A Ricardo Margaleff lo despidieron de La Casa de los Famosos México 2025? Esta es la razón por la cuál se ausentó de la postgala.

Usuarios se sorprendieron al ver que Ricardo Margaleff -de 48 años de edad- no estaba presente en la postgala de La Casa de los Famosos México 2025, por lo que de inmediato surgieron varias especulaciones.

Esta es la razón por la cual Ricardo Margaleff se ausentó de postgala de La Casa de los Famosos México 2025

El jueves 14 de agosto, Ricardo Margaleff no estuvo presente en la postgala de La Casa de los Famosos México 2025.

Wendy Guevara se encargó de conducir esta emisión y posteriormente Marie Claire Harp se unió a la emisión, por lo que varios usuarios se cuestionaron qué había pasado con Ricardo Margaleff.

Lejos de lo que pudiera pensarse, Ricardo Margaleff no fue despedido de La Casa de los Famosos México 2025, sino que su ausencia está vinculado a un motivo muy especial.

Y es que Ricardo Margaleff se convirtió en papá por segunda ocasión, por lo que no quise perderse este importante momento.

A través de las redes sociales, Ricardo Margaleff se mostró muy emocionado con el nacimiento de su hija.

En su publicación Ricardo Margaleff se dejó ver en el hospital luciendo una bata con la leyenda “Nuevo Papá”.

Ricardo Margaleff (@ricardomargaleff / Instagram )

Wendy Guevara revela que Ricardo Margaleff pronto regresará a conducir La Casa de los Famosos México 2025

Al inicio de la postgala de La Casa de los Famosos México 2025, Wendy Guevara se refirió a la ausencia de Ricardo Margaleff.

Y es que compartió un video de Ricardo Margaleff donde se mostraba emocionado de que conocería a su hija Lucy.

Wendy Guevara le mandó su felicitación y aseguró que Ricardo Margaleff era un buen papá.

Sin embargo, Wendy Guevara bromeó con el hecho de que Ricardo Margaleff tenía que regresar pronto a trabajar, pues debía pagar los pañales.

Por lo que Ricardo Margaleff estará en las postgalas de La Casa de los Famosos México 2025 muy pronto.