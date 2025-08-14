Hoy 14 de agosto es el Día Mundial del Lagarto y además se celebran las siguientes efemérides:

San Maximiliano Kolbe

Día Nacional de la Toma de Consciencia Financiera solo en Estados Unidos

Día Nacional de Amar tu Librería solo en Estados Unidos

Día Nacional de Remover Tatuajes solo en Estados Unidos

Este 14 de agosto es el Día Mundial del Lagarto, en donde se homenajea a este animal que se calcula, cuenta con más de 3 mil especies en todo el mundo.

Asimismo, este 14 de agosto es la fiesta de San Maximiliano Kolbe, quien fuera un sacerdote mártir en Auschwitz, Alemania, del régimen nazi.

Por otro lado, este 14 de agosto es el Día Nacional de la Toma de Consciencia Financiera pero solo en Estados Unidos, un día para reflexionar sobre tu situación económica actual.

De igual forma, este 14 de agosto es el Día Nacional de Amar tu Librería, pero solo en Estados Unidos; una efeméride fundada por la Asociación Australiana de Libreros.

Finalmente, este 14 de agosto es el Día Nacional de Remover Tatuajes pero solo en Estados Unidos, fundada por la empresa Astanza Laser.

Tal y como se dijo, este 14 de agosto es el Día Mundial del Lagarto, cuya finalidad es la de dar a conocer la importancia de estas especies de lagarto.

De igual manera, este Día del Lagarto pretende informar a la población sobre las amenazas que enfrenta como el tráfico ilegal.

Aunque no existe una organización conocida que haya proclamado el Día Internacional del Lagarto, es una iniciativa que ha formado parte de diversas organizaciones conservacionistas, grupos de investigación y centros de rescate de animales.

Día Mundial del Lagarto (Linus Mimietz / )

Por otro lado, este 14 de agosto se celebra el santoral de San Maximiliano Kolbe, un sacerdote mártir de Auschwitz y quien fuera promotor de la devoción al inmaculado Corazón de María.

San Maximiliano Kolbe era un sacerdote y fraile franciscano que murió voluntariamente en el campo de concentración de Auschwitz en Polonia durante la Segunda Guerra Mundial, ya que pidió ser intercambiado por un prisionero que estaba a punto de ser ejecutado.

Se sabe que también San Maximiliano Kolbe fue un gran promotor de la devoción al Inmaculado Corazón de María y uno de los fundadores de la “Ciudad de la Inmaculada”.

Este es un complejo religioso construido cerca de Varsovia, el cual contaba con un seminario, un monasterio, una editorial y una estación de radio.

Murió un 14 de agosto de 1941 a la edad de 47 años, tras ser apresado por los nazis tras negarse a ser registrado en la lista de “alemanes”, ya que su padre era de Alemania y su madre Polaca.

San Maximiliano Kolbe decidió intercambiar su vida por uno de los 10 soldados que fueron castigados tras el escape de un prisionero, y los dejaron hasta morir de hambre.

Después de varios días sin agua ni comida, él fue el único que sobrevivió, y para “liberar espacio”, los nazis le inyectaron veneno, mejor conocida como la “inyección letal”.

En 1971, el Papa San Pablo VI lo declaró Beato y en 1982, el Papa Juan Pablo II lo canonizó.

Santoral de San Maximiliano Kolbe (Especial)

También este 14 de agosto se conmemora la Día Nacional de la Toma de Consciencia Financiera pero solo en Estados Unidos.

Pues como su nombre lo dice, es una fecha para reflexionar sobre la situación financiera, económica y fiscal de cada uno.

El Día Nacional de la Toma de Consciencia Financiera es también un buen momento para comenzar a ahorrar.

Ahorro (Unsplash)

También este 14 de agosto es el Día Nacional de Amar tu Librería, una festividad fundada por la Asociación Australiana de Libreros.

El objetivo del Día Nacional de Amar tu Librería, es precisamente valorar las librerías de todo el país y destacar sus beneficios.

También se fomenta el amor por los libros y la lectura, y al mismo tiempo anima a más personas a leer.

Día Nacional de Amar tu Librería solo en Estados Unidos (Veronika Jorjobert / Unsplash)

Finalmente, este 14 de agosto es el Día Nacional de Remover Tatuajes pero solo en Estados Unidos.

El Día Nacional de Remover Tatuajes fue fundado por la empresa Astanza Laser, quien es conocida por sus métodos e innovación en la eliminación de tatuajes con láser.

También este día se invita a concienciar a la población sobre las posibilidades y los beneficios de la eliminación segura de tatuajes mediante láser.

Este día se estableció un mes después del Día Nacional del Tatuaje y 6 meses después del Día de San Valentín.

Esto se debe a que es el tiempo que tarda un tatuaje en sanar antes de ser eliminado, y también 6 meses después del Día de San Valentín, pues es el tiempo necesario para eliminar un tatuaje mediano no deseado de un nombre de una ex pareja.