En los últimos días, Leonardo García, hijo de Andrés García quien tiene 81 años de edad, ha dado de qué hablar a los medios por acusar a Margarita Portillo, esposa de su papá porque aseguraba que no los dejaba visitarlo.

Leonardo García Vale de 49 años de edad, es hijo de Andrés García y Sandra Vale, hermano de los también actores Andrés García Jr. y Andrea García, pero desde hace un tiempo rompió relaciones con su papá.

Desde pequeño, Leonardo García, hijo de Andrés García, se interesó por la actuación y expresó su admiración a actores como Rodolfo de Anda, Jorge Luke, Hugo Stiglitz, Tom Hanks y Edward Norton.

Y aunque Leonardo García quiso también estudiar para ser abogado, finalmente se decidió por la actuación.

Nacido en la Ciudad de México un 27 de diciembre de 1972, Leonardo García, hijo de Andrés García, es el segundo hijo del primer actor y ha seguido sus pasos.

Leonardo García inició su carrera actoral en los años 80 al actuar en la película ‘El día del compadre’ y, desde entonces ha aparecido en varias películas, series y telenovelas.

Entre las más famosas están:

En cuanto a películas de Leonardo García, hijo de Andrés García, estas son las más destacadas de su carrera:

Aunque en los últimos años, Leonardo García, hijo de Andrés García, se ha dedicado a los negocios.

Pese a que en algún tiempo fueron bastante únicos, Leonardo García rompió relaciones con su papá, Andrés García desde hace algunos años.

Pero, durante una entrevista en el programa ‘El minuto que cambió mi destino’ con Gustavo Adolfo Infante, el propio Andrés García reveló la razón del distanciamiento tanto con Leonardo García como con sus otros dos hijos.

Aparentemente y tal y como lo contó Andrés García, él le dio prioridad a su trabajo y no pudo estar con ellos el tiempo que le hubiera gustado.

“Me veían en las entrevistas y en los periódicos, y luego regresaba tres o cuatro días (a la casa) y ya tenía otro trabajo. Me faltó tiempo para convivir con ellos. Ni modo, fue un mal cálculo que hice, pero de no haber tenido nada a llegar a hacer todo lo que hice, no podía dejar de trabajar”

Andrés García