Wendy Guevara fue duramente criticada por hacer burlas sobre el abuso disfrazado de humor negro y lanzar comentarios inapropiados sobre menores de edad.

Esta situación llevó a la influencer a disculparse y revelar que hacía ese tipo de comentarios porque quería generar polémica.

Wendy Guevara se disculpó por hacer bromas sobre abuso y menores de edad

Usuarios de redes sociales vitalizaron fragmentos de videos antiguos de Wendy Guevara y Paola Suárez, donde hacía comentarios inapropiados sobre menores de edad.

Esta situación desató una ola de críticas contra Wendy Guevara y sus amigas, por lo que la influencer se disculpó por considerar como humor negro las bromas sobre un tema delicado como el abuso.

“Hace 10 años lo dijimos y no quiero que la gente sienta que esto lo minimizo o que trato de escudarme con algo, pero yo crecí con este humor negro” Wendy Guevara

Wendy Guevara menciona que ella creció viendo chistes de humor negro, por lo que normalizó hablar de temas delicados y hacer bromas.

“Nosotras al inicio queríamos ser polémicas, queríamos ser famosas y decíamos estupideces que ahora me arrepiento” Wendy Guevara

La influencer menciona que se arrepiente de hacer chistes sobre menores de edad o abuso, por lo que se disculpó públicamente con quienes se hayan sentido ofendidos.

“Señores, sí usted se sintió ofendido por lo que yo dije de ese chiste que habla de niños, discúlpeme” Wendy Guevara

Wendy Guevara (Instagram/@soywendyguevaraoficial)

Por esto están funando a Wendy Guevara y Paola Suárez

Hace 10 años, Wendy Guevara y Paola Suárez acudieron a un podcast donde fueron cuestionadas sobre sus gustos culposos.

Paola Suárez respondió que “su vecino” y Wendy Guevara quiso bromear la situación con que el vecino era un niño: “El niño que pasa al kínder con su mamá”.

Los comentarios empeoraron cuando Paola Suárez confesó que “le gustaban los menores de edad”, lo cual es un delito.

Wendy Guevara asegura que sus palabras fueron una broma de mal gusto y que solo buscaban ser polémicas.

La influencer asegura que ahora entienden que sus “bromas” fueron incorrectas y que son temas delicados.

Wendy Guevara asegura que nunca comentaría un delito relacionado con menores de edad y exhorta a las personas que han sido víctimas de abuso que denuncien.