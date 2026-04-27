Desde la noche del domingo, fans de Wendy Guevara han intentado acceder a su cuenta de Instagram, pero han fracasado en el intento.

Al ingresar a la red social donde Wendy Guevara contaba con 8 millones de seguidores, salta el siguiente mensaje:

“Esta página no está disponible. Es posible que el enlace que seleccionaste no funcione o que se haya eliminado la página”

¿Qué pasa con el Instagram de Wendy Guevara? (Instagram)

Curiosamente, la cuenta fue desactiva a semanas de que la youtuber se viera envuelta en la polémica.

Y es que en distintas plataformas revivieron viejos videos de Wendy Guevara y Paola Suárez, de 32 y 34 años de edad respectivamente, realizando comentarios con referencias sexuales sobre menores de edad.

Ante esto, la propia aceptó que cometió un error. Justificó su comportamiento asegurando que “estaba muy verde” y deseosa de ser vista por lo que bromeó con temas delicados. Finalmente, pidió disculpas.

Wendy Guevara y Paola Suárez narran cómo fue el asalto donde le quitaron sus celulares (YouTube)

Por lo que hoy muchos se preguntan: ¿Qué pasó con el Instagram de La Perdida? ¿Los viejos videos golpearon severamente su reputación?

Wendy Guevara aclara qué pasó con su Instagram de 8 millones de seguidores

No. Wendy Guevara no fue vetada por la sociedad. Cibernautas no solicitaron la baja de su Instagram.

Mediante la transmisión de una de sus amigas, Wendy Guevara explicó que su Instagram está en revisión porque “alguien se lo quería clavar”.

Así como dijo no estar preocupada porque ya envió todo lo que han solicitado, pero sobre todo porque no es la primera vez que le ocurre.

Recuerda que durante su participación en La Casa de los Famosos México, su cuenta la cerraron 5 veces y en ninguna ocasión perdió seguidores ya que la producción del reality show la ayudó.

Por lo que es cuestión de tiempo para que la cuenta de Instagram de La Perdida, se reactive.