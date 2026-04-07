Wendy Guevara causó furor tras confesar que Omar García Harfuch la sigue en Instagram y ahora quiere encontrárselo en la mañanera.

Esto ocurre luego de que María Sorté, madre del secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, le regaló a Las Perdidas cobijas con el rostro de Omar García Harfuch.

Wendy Guevara quiere encontrarse con Omar García Harfuch en la mañanera

En entrevista con De Primera Mano, Wendy Guevara habló del regalo que le hizo María Sorté y lo feliz que está de dormir “cobijada por Omar García Harfuch”.

La influencer siguió bromeando sobre su cariño por Omar García Harfuch, por quien incluso aseguró que iría a las conferencias matutinas de Claudia Sheinbaum para encontrarse con el secretario.

¡Wendy Guevara llama 'SUEGRA' a María Sorté! La influencer revela si está ENAMORADA de Omar García Harfuch#DePrimeraManoTV👌 de lunes a viernes 3 pm por el 3.1 de #ImagenTelevisión: https://t.co/oaYomlm1L7 pic.twitter.com/hVIfoxuw5m — De Primera Mano (@deprimeramano) April 6, 2026

Cabe destacar que Omar García Harfuch está enterado de la admiración de Wendy Guevara y la sigue en Instagram, lo que fue celebrado por la influencer.

¿María Sorté es celosa con Omar García Harfuch? Wendy Guevara responde

María Sorté se convirtió en la “suegra de México” gracias a las fans de Omar García Harfuch, pero muchos se han cuestionado si la actriz es celosa con su hijo. Wendy Guevara sabe la respuesta.

La Perdida cuenta que pidió a sus fans que le recomendaran un lugar para comprar una cobija con la imagen de Omar García Harfuch, pero fue María Sorté quien se ofreció a regalarle a ella y sus amigas las mantas con el rostro del secretario.

La influencer aclara que María Sorté es una gran persona y no es celosa; al contrario, estaría orgullosa de que halaguen a su hijo.

“Yo creo que no ha de ser celosa, ya si ve algo muy real me va a decir: ‘No hija, mejor camínale’”, dijo Wendy Guevara, quien asegura que María Sorté se toma con humor que la llamen “suegra”.