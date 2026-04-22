Se dio a conocer que el escritor estadounidense e investigador del tema OVNI, David Wilcock ha muerto a los 53 años de edad.

Pero ¿quién fue David Wilcock? Te contamos lo que sabemos del escritor estadounidense e investigador del tema OVNI.

¿Quién fue David Wilcock?

David Wilcock fue un investigador, escritor, conferencista y figura mediática conocido por sus estudios en el tema OVNI que nació el 8 de marzo de 1973 en Rotterdam, Nueva York.

David Wilcock (David Wilcock)

¿Qué edad tenía David Wilcock, el escritor estadounidense e investigador del tema OVNI?

Al momento de su muerte David Wilcock, el escritor estadounidense e investigador del tema OVNI tenía 53 años de edad.

¿Quién era la esposa de David Wilcock?

David Wilcock estuvo casado con Elizabeth Wilcock, se divorciaron en 2021.

¿De qué signo zodiacal es David Wilcock, el escritor estadounidense e investigador del tema OVNI?

David Wilcock, el escritor estadounidense e investigador del tema OVNI pertenecía al signo zodiacal de Piscis.

¿Cuántos hijos tuvo David Wilcock?

No tuvo hijos David Wilcock.

¿Qué estudió David Wilcock, el escritor estadounidense e investigador del tema OVNI?

David Wilcock era graduado en la carrera de Psicología de la State University of New York (SUNY) at New Paltz.

¿En qué trabajó David Wilcock?

El escritor estadounidense e investigador, David Wilcock dedicó su desarrollo laboral al tema OVNI, por lo que fue productor, actor y guionista en programas y documentales sobre lo extraterrestre.

Asimismo, David Wilcock publicó varios libros sobre temas de civilizaciones antiguas, conciencia, conspiraciones y el fenómeno OVNI, los cuales fueron:

The Reincarnation of Edgar Cayce? (2004)

The Source Field Investigations (2011)

The Synchronicity Key (2013)

The Ascension Mysteries (2016)

Awakening in the Dream (2020)

Muere David Wilcock el escritor estadounidense e investigador del tema OVNI a los 53 años

David Wilcock, famoso escritor estadounidense e investigador del tema OVNI ha muerto a los 53 años, la causa habría sido suicido.

Sin embargo, familia y amigos se han mostrado en desacuerdo sobre el suicidio de David Wilcock, ya que aseguraron que el escritor estadounidense e investigador del tema OVNI rechazaba la acción de acabar con su vida.

Pese a esto, la policía confirmó la causa del suicidio de David Wilcock, pues testigos fueron los que llamaron sobre un hombre con arma y aparentes problemas mentales.

Así como el mensaje que David Wilcock habría dejado a sus redes sociales, pues en este se puede entender que se está despidiendo.