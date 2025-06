Como parte de su nueva producción discográfica, Karol G reunió a grandes villanas de telenovelas que se ganaron el corazón de millones de personas, pero se olvidó de Cynthia Klitbo.

Sí, Cynthia Klitbo, quien aún es aplaudida por su interpretación de Tamara en el melodrama titulado “El privilegio de amar”, fue ignorada por Karol G, también conocida como La Bichota.

Por lo que la actriz mexicana, de 58 años de edad, ya expresó su sentir.

Cynthia Klitbo no se ‘sintió’ porque Karol G la ignorara para su video

Frente a micrófonos del programa Sale el Sol, Cynthia Klitbo dice no haberse ‘sentido’ con Karol G, quien no la buscó para participar en el video promocional de su álbum “Tropicoqueta”.

Sin embargo, Cynthia Klitbo admite que sí le hubiera gustado ser parte del proyecto ya que cantante, de 34 años de edad, goza de mucha fama.

“Claro que hubiera salido, es Karol G, es superfamosa. ¿Cómo no? Por supuesto. Pero no estuve a su altura" Cynthia Klitbo

Tras lamentar no haber estado a la altura, deja entrever que tal desaire no la deprime y tampoco la molesta ya que aunque sí escucha música de la colombiana no es su fan.

"No soy muy reguetonera", dice y explica que durante su estancia en Miami escucha temas de La Bichota porque forman parte de la fiesta, del ambiente, pero prefiere otro tipo de música.

“Me gusta cuando estoy allá en Miami, entre toda la banda, pues claro, está padre una fiesta, pero en general yo soy muy de blues, tengo otro estilo de música. Ya de viejita si quieres, pero me gusta la música más docta” Karol G

¿Qué actrices sí están en el video de Karol G?

En el video promocional de “Tropicoqueta”, actual álbum de Karol G, participan:

Anahí, de 42 años de edad.

Ninel Conde, de 48 años de edad.

Itatí Cantoral, de 50 años de edad.

Azela Robinson, de 59 años de edad, y

Gaby Spanic, de 51 años de edad.

En el promocional, Karol G y Anahí pelean por el amor de Ricky Martín, de 53 años de edad.

Por lo que Itatí Cantoral

le exige a La Bichota dejar a su hija con su ya clásica frase:“maldita lisiada”.

Insulto que tiene cansada a Ninel Conde, quien le pide ya superarlo, pero semejante pleito atrae la atención de Gaby Spanic y Azela Robinson, quienes ayudan a ponerle punto final al desgreñe.

