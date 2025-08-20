En redes sociales se preguntan cuánto ganó Milica -de 22 años de edad- en Supernova: Orígenes, evento celebrado en el Palacio de los Deportes.

¿Cuánto ganó Milica en Supernova: Orígenes? Esto se dice

Algunas cifras extraoficiales señalan que Milica se llevó al menos 93 mil pesos mexicanos el pasado domingo 17 de agosto de 2025.

Este rumor habría iniciado con el supuesto pago que recibió Alana Flores -de 24 años de edad- quien protagonizó la pelea estelar de la noche.

Pues se estimó que los peleadores ganaron entre 93 mil y hasta 190 mil pesos mexicanos, dependiendo del orden de su participación.

En este sentido, Alana Flores recibió el máximo monto, mientras que Milica se habría llevado poco más del mínimo al ser la segunda pelea.

Sin embargo, la cifra que Milica ganó junto con el aumento de interacciones en sus redes sociales, habría sido de las más favorables.

Pues cabe recordar, Milica provocó uno de los momentos más virales del Supernova: Orígenes al asegurar que cumpliría su “promesa”.

¿Quiénes ganaron el Supernova: Orígenes?

El orden de las peleas en el Supernova: Orígenes celebrado en el Palacio de los Deportes de la CDMX el domingo 17 de agosto de 2025, fue:

Luis Pride vs. Shelao Mercedes Roa vs. Milica Westcol vs. Mario Bautista Franco Escamilla vs. Álex Montiel “Escorpión Dorado” Alana y Gala Montes

Y los ganadores del Supernova: Orígenes, respectivamente, fueron:

Luis Pride

Milica

Mario Bautista

Franco Escamilla

Alana Flores

Los campeones recibieron un cinturón y se desconoce si recibieron algún bono económico de parte de Supernova: Orígenes o algún patrocinador.