Gala Montes -de 25 años de edad- envió un mensaje a su contrincante Alana Flores de Supernova Orígenes.

Gala Montes perdió ante Alana Flores -de 24 años de edad- en su pelea de exhibición en el Palacio de los Deportes de la CDMX.

Gala Montes siente los golpes de Alana Flores en Supernova Orígenes

Fue por medio de redes sociales que Gala Montes reapareció tras su pelea contra Alana Flores en Supernova Orígenes.

En su cuenta de Instagram, la polémica actriz compartió fotos del evento y un mensaje de admiración y respeto para la boxeadora amateur.

Alana Flores y Gala Montes en Supernova: Orígenes 2025 (tomada de video)

De acuerdo con Gala Montes, ha comenzado a experimentar dolor en la mandíbula por los golpes que Alana Flores le conectó en la cara.

“Felicidades Alana, me duele la mandíbula hija”, escribió la actriz en su mensaje tras meses de ataques y tensión entre ambas.

Finalmente, Gala Montes le deseó un gran éxito, tanto en el boxeo como en la vida en general.

Un mensaje que, asegura la actriz, lo da desde el fondo de su corazón.

“Tienes un futuro brillante por delante, te deseo todo el éxito del mundo, con todo el corazón”, finalizó Gala Montes.

Con esto, se podría dar por terminado el pleito mediático que Gala Montes y Alana Flores sostuvieron antes de verse las caras en el cuadrilátero.

Motivo por el cual su pelea en Supernova Orígenes fue la estelar de la noche.

Gala Montes contra Alana en Supernova: Orígenes (@supernovaboxing)

Gala Montes habla de las adicciones que enfrentó previo a Supernova Orígenes

El mensaje para Alana Flores no fue lo único que sorprendió de Gala Montes, quien admitió haber superado un problema de adicciones.

En medio de la ola de críticas y ataques que recibió antes y después de su pelea en Supernova Orígenes, la actriz reveló lo que nadie imaginaba.

De acuerdo con Gala Montes, antes de aceptar este proyecto estuvo atravesando por problemas personales que la llevaron a un círculo de ansiedad y depresión.

Para la actriz, las drogas fueron una salida temporal, reconociendo tras su pelea que “se estaba destruyendo”.

Gala Montes agradeció al deporte y a la disciplina que adquirió durante los cuatro meses de entrenamiento para Supernova Orígenes.

Asegurando que, gracias a ellos, logró enfocarse en sus objetivos de manera sana y positiva.