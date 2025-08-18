Te decimos cuántos cinturones tiene Alana Flores tras vencer a Gala Montes -de 26 años de edad- en Supernova: Orígenes.
Y es que Alana Flores -de 25 años de edad- lleva 2 años invicta tras Supernova: Orígenes 2025, evento de box celebrado en el Palacio de los Deportes.
¿Cuántos cinturones tiene Alana Flores? La ganadora de Supernova: Orígenes sigue invicta
A través de sus cuentas oficiales en redes sociales, Alana Flores presumió que ha ganado 4 cinturones a la fecha.
Alana Flores ganó su primer cinturón durante La Velada del Año 4, en la modalidad 2 vs 2 con AmaBlitz, de 29 años de edad.
El 3 de abril de 2025, Alana Flores ganó su pelea contra María Alejandra Villegas -de 27 años de edad- en el Stream Fighter 3 de Medellín, Colombia.
Este mismo año, en La Velada del Año 5, la mexicana ganó un 1 vs.1 contra Ari Geli, de 22 años de edad.
Y finalmente, en su más reciente pelea parte del Supernova: Orígenes, la famosa de internet, ganó por decisión unánime su enfrentamiento contra Gala Montes.
Alana Flores tuvo su pelea más difícil en el Supernova: Orígenes
La pelea estelar de Alana Flores en el Supernova: Orígenes contra Gala Montes, fue de 3 rounds de 2 minutos cada uno.
De acuerdo con Alana Flores, Gala Montes es “la rival más difícil” a la que se ha enfrentado a lo largo de lo que serían dos años practicando boxeo.
Pues aunque Alana Flores ganó en el Supernova: Orígenes por decisión unánime, cabe recordar que las tarjetas de los jueces indicaron un conteo de 30-26.
Lo que significa una corta diferencia de tan solo 4 puntos.