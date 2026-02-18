Bad Bunny alista un concierto especial en Tokio, Japón. El cantante encabezará una nueva edición de Billions Club Live, evento de Spotify.

Esto significa la primera presentación oficial de Bad Bunny en Asia tras haber ingresado por cuarta vez al Top Artista Global con 19 mil 800 millones de streams durante el 2025.

El ganador del Grammy se ha convertido en un referente mundial de la música en español.

Canciones de Bad Bunny que forman parte del Billions Club de Spotify

En total son 28 canciones de Bad Bunny las que han superado los mil millones de reproducciones en Spotify:

I Like It

MIA

Yonaguni

DÁKITI

Tití Me Preguntó

Ojitos Lindos

Callaita

Me Porto Bonito

Te Boté (Remix)

Efecto

La Canción

No Me Conoce (Remix)

Moscow Mule

un x100to

Vete

LA NOCHE DE ANOCHE

La Santa

Soltera (Remix)

DtMF

BAILE INoLVIDABLE

PERRO NEGRO

Si Veo a Tu Mamá

Si Estuviésemos Juntos

Neverita

Lo Siento BB

Bad Bunny en el show de medio tiempo del Super Bowl. (Tomada de video/@NFL)

Cabe destacar que el Billions Club consiste en una serie de conciertos organizados por Spotify para celebrar a los artistas que han generado un impacto significativo dentro de la plataforma musical.

Se trata de un show único e independiente de solo una noche que permite un acercamiento íntimo entre fans y los cantantes del momento.

Esto quiere decir que el primer concierto de Bad Bunny en Asia no forma parte de la gira DeBí TiRAR MáS FOToS.

Con este nuevo logro se establece una vez más que el 2026 será recordado como el año de Bad Bunny.

Empezando por ganar un premio Grammy a Álbum del Año, seguido por encabezar el medio tiempo del Super Bowl.

Ahora, Bad Bunny vuelve a poner la música en español en lo más alto del panorama musical con su presentación en Billions Club de Spotify, lo que coloca al cantante en la lista de artistas que forman parte de este club cono Ed Sheeran y Miley Cyrus.