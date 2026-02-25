Bad Bunny -de 31 años de edad- habría hecho oficial su relación Gabriela Berlingeri tras viajar juntos a Australia.

Desde finales de 2025 surgieron rumores de que Bad Bunny retomó su relación con Gabriela Berlingeri, incluso se dice que ya habría compromiso.

Bad Bunny y Gabriela Berlingeri viajaron juntos a Australia

Gabriela Berlingeri ha acompañado a Bad Bunny durante su gira y tras ser captados en una cena romántica en Argentina, la pareja viajó a Australia.

Bad Bunny tendrá dos conciertos en Australia y llevó a Gabriela Barlingeri, lo que refuerza los rumores de que son pareja.

Bad Bunny y Gabriela Berlingeri en Sydney, Australia 🇦🇺❤️ pic.twitter.com/64Und2SClv — BENITO NEWS (@benitonewsmx) February 24, 2026

En un video difundido en redes sociales se ve a Gabriela Berlingeri y Bad Bunny arribando a Australia y subiendo a una camioneta negra.

Hasta el momento, Bad Bunny no ha dicho nada sobre su relación con Gabriela Berlingeri, pero la empresaria a acudido a los conciertos y hasta el show en el Super Bowl 2026 que dio el puertorriqueño.

Con este viaje, Bad Bunny estaría confirmando su relación con Gabriela Berlingeri, con quien tuvo un noviazgo en 2020 y terminaron dos años después .

Bad Bunny y Gabriela Berlingeri (Especial)

Bad Bunny vuelve hacer historia por viajar a Australia y sin escalas

Los últimos conciertos de Bad Bunny fueron en Brasil y el cantante envió todo su equipo desde este país a Australia, sin escalas.

Bad Bunny hizo historia por la magnitud logística del traslado de todo su equipo y hasta de La Casita a Australia.

El viaje de Bad Bunny y su staff fue directo a Australia, sin escalas, algo poco usual en giras musicales.

Bad Bunny viajó 16 horas de Brasil a Australia, sin escala en Auckland, Nueva Zelanda, donde se suele hacer.

Este viaje se convirtió en los más largos realizados por la aerolínea con operaciones privadas.

Bad Bunny se trasladó en un Airbus A 380 de la aerolínea australiana Qantas, una aeronave con gran capacidad para viajar con equipo y staff de un artista.