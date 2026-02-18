Bad Bunny no quita el dedo del renglón, busca conquistar la meca del cine, mundo al que ya pertenece. Su próximo filme llegará con Residente.

El cantante René Pérez Joglar, conocido artísticamente como Residente, acaba de anunciar lo que llama “el proyecto más ambicioso de su vida”, filme que protagonizará Bad Bunny, de 31 años de edad.

Este será el primer protagónico de Benito Antonio Martínez Ocasio, nombre real del cantante, quien ha participado en filmes como:

F9: The Saga

Te deseo lo mejor

Happy Gilmore 2Caught Stealing

Residente, de 47 años de edad, no vio en el ‘Conejo malo’ a un buen o mal actor sino a una persona a la que le duele Puerto Rico.

“Benito hace su primer rol protagónico porque como le conté a él, yo no estoy buscando a un actor, estoy buscando a alguien que le duela Puerto Rico tanto como a mí y que se enorgullezca tanto como yo cuando cantan nuestro himno verdadero” Residente

Bad Bunny (Tomada de video/@NFL)

Además de Bad Bunny, el elenco incluye a:

Viggo Mortensen, de 67 años de edad.

Javier Bardem, de 56 años de edad.

Edward Norton, de 56 años de edad.

La película cuenta con el respaldo del reconocido cineasta mexicano Alejandro González Iñárritu, de 62 años de edad, mentor de Residente.

En cuanto al guion, fue coescrito por Alexander Dinelaris, granador del Oscar detrás de exitosos filmes como Birdman y El Renacido.

El equipo de producción lo componen:

Scott Budnick

Sukey Novogratz

Noah Assad (manager de Bad Bunny)

El proyecto aún sin nombre y fecha de lanzamiento está financiado por Live Nation Studios y Class 5 Films.

Residente lanzará película protagonizada por Bad Bunny (Residente / Facebook)

¿De qué trata la película dirigida por Residente?

De acuerdo con el especializado portal Deadline, la película dirigida por Residente, mediante una narrativa dramática, expondrá la verdadera historia y raíces de su natal Puerto Rico.

Revivirá sucesos históricos, incluyendo la figura del revolucionario José Maldonado Román, considerado un bandido “antiestadounidense” que fue capturado e ingresado a prisión varias veces por sus múltiples batallas con el Ejército Libertador de Cuba entre 1898-1909.