Conductores de La Cotorrisa llama “psicópata” a Pedro Sola por polémica sobre perros y celebran que lo hayan funado.

“Qué persona viva podría ganar el: ‘A mí me van a querer más que a los perrito’, un psicópata” La Cotorrisa

Ricardo Pérez y José Luis Slobotzky se burlaron de Pedro Sola y condeno sus comentarios sobre el maltrato animal.

La Cotorrisa llama “psicópata” a Pedro Sola por polémica sobre perros

La funa de La Cotorrisa contra Pedro Sola inició con una pregunta de Ricardo Pérez, quien asegura que nadie puede lanzar un mensaje con apología al maltrato animal y creer que las personas lo apoyaría.

Fue ahí cuando Slobotzky intervino y mencionó que solo un psicópata creería que los demás apoyarías sus ideas de maltrato animal, como fue el caso de Pedro Sola.

“Es con lo que más empatizas, con eso y con niños, ni viejitos le gana a los perritos, ahí está Pedro Sola, pinche viejo al que ya funaron” José Luis Slobotzky

José Luis Slobotzky mencionó que era un tontería que Pedro Sola asegurara que los perros que acuden a restaurantes se hagan del baño en el lugar, pues eso rara vez ocurre.

El comediante comenzó a burlarse de Pedro Sola al asegurar que es él el que seguramente ya usa pañal.

“¿Cuándo has visto en un restaurante que un perro se cagu…?” Slobotzky

Ricardo Pérez mencionó que sus perros nunca han hecho sus necesidades en un restaurante: “Yo creo que se ha cagad… más veces él en el set de Ventaneando que mi perro en un restaurante”.

Pedro Sola ofrece disculpa por sus polémicas declaraciones sobre perros (Tomada de video )

La Cotorrisa se lanza contra Ventaneando y piden que salga del aire

Slobotzky mencionó que Pedro Sola era deleznable y que Ventaneando ya no debería estar al aire: “Qué estupidez de comentario”.

La critica contra el programa de espectáculos continuó y aseguró que este tipo de formatos ya no deberían estar al aire.

“Tiempo extra el que está viviendo ese programa, es un zombie viviente” José Luis Slobotzky

Recordemos que Ventaneando y La Cotorrisa, así como con TV Azteca, no hay buena relación.

Todo inició en 2023, cuando La Cotorrisa reveló que TV Azteca les había quedado a deber tras participar en el Mundial de Qatar.

La situación escaló y Ricardo Salinas Pliego aseguró que no se les había pagado por cuestiones de ellos.

Dos años después, Ricardo Pérez arremetió contra la prensa por el acoso a Susana Zabaleta y porque casi la lesionan en el aeropuerto.

Esta situación provocó que Ventaneando arremetiera contra La Cotorrisa, quienes respondieron con una parodia de los programas de espectáculos.