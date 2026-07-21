Adriana García, influencer de Culiacán, murió la mañana de este martes 21 de julio de 2026.

Vía redes sociales, la distribuidora de artículos deportivos, Drop Shop, dio a conocer la muerte.

“Hoy despedimos a una integrante de la familia Drop Shop, recordando con cariño su calidad humana, su dedicación y los momentos que compartimos a su lado. Su recuerdo permanecerá siempre con nosotros“ Drop Shop

Expresando sus más sinceras condolencias a la familia y amigos, la tienda no ahondó en detalles.

“Expresamos nuestras más sinceras condolencias a su familia, hija y amigos, deseándoles fortaleza y paz en estos momentos tan difíciles” Drop Shop

Muere la influencer Adriana García (Drop Shop / Facebook)

Al inesperado anuncio reaccionaron cientos de seguidores, quienes le desearon a la familia de la influencer pronta resignación, así como expresaron su tristeza por el fallecimiento.

“Descanse en paz, Adriana”, “Vuela alto”, “Pobre de su hija. Mucha fuerza para su familia”, “Que mala noticia”, “Impactado”, “Estoy en shock”, expresan entre comentarios de la cuenta de Instagram, de la influencer.

¿De qué murió Adriana García, influencer de Culiacán?

Por respeto a los familiares, Drop Shop no informó sobre la causa de muerte de Adriana García; sin embargo, la posible razón salió a luz.

De acuerdo con algunos medios de comunicación como el portal Tiempo, Adriana García murió a causa de complicaciones derivadas de una cirugía estética.

No se específica el tipo de intervención y tampoco está claro si el deceso tiene relación con la anestesia e incluso a una mala practica.

Es importante tener en cuenta que esta versión no ha sido confirmada. Se espera que en los próximos días la familia proporcione los detalles.

Muere Adriana García (Drop Shop / Facebook)

¿Quién fue Adriana García?

Adriana García colaboró con Drop Shop. Mediante TikTok, la creadora de contenido compartía videos y organizaba dinámicas para promocionar la mercancía, misma que regala a los clientes más fieles.

Gracias a esa estrategia de marketing se convirtió en una figura reconocible entre usuarios de Culiacán y de otras partes de Sinaloa.