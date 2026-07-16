TV Azteca aplicará un programa de sensibilización y educación sobre bienestar animal en todos sus proyectos tras las polémica de Pedro Sola.

“Implementaremos un programa de sensibilización y educación sobre bienestar animal dirigido a nuestros equipos corporativos y de producción” Comunicado de TV Azteca y Grupo Salinas

La televisora compartió un comunicado el jueves 16 de julio, donde se deslindaron de las palabras de Pedro Sola con las que hizo apología al maltrato animal.

Pati Chapoy y conductores de Ventaneando comentaron el comunicado de TV Azteca y revelaron que la empresa apoyará a fundaciones que protegen a los animales.

Pedro Sola ofrece disculpa por sus polémicas declaraciones sobre perros (Michelle Rojas / SDPnoticias )

TV Azteca lanza programa de sensibilización animal tras polémica con Pedro Sola

El comunicado de TV Azteca y Grupo Salinas resaltó su creencia en la protección y respeto a los seres vivos.

Asimismo, reafirmó su compromiso con el cuidado de los animales con un programa de sensibilización y educación sobre bienestar animal en todos sus proyectos.

“Durante años hemos abierto nuestras pantallas para visibilizar y reconocer la labor de quienes trabajan todos los días por el bienestar animal” Comunicado de Tv Azteca y Grupo Salinas

TV Azteca lanzará programa de sensibilización sobre bienestar y cuidado animal (X/@Azteca)

Es decir, producción, conductores y trabajadores de TV Azteca deberán tomar un curso sobre la importancia de la educación sobre bienestar animal.

TV Azteca asegura que han dado espacio y seguimiento a casos de maltrato animal, por lo que reiteran su compromiso con la protección y cuidado de los animales.

“(…) Por ello implementaremos un programa de sensibilización y educación sobre bienestar animal dirigido a nuestros equipos corporativos y de producción, con el objetivo de reforzar una cultura de respeto y cuidado hacia los animales en cada uno de nuestros proyectos” Comunicado de TV Azteca

Ventaneando comparte comunicado de TV Azteca y Pati Chapoy sigue sin disculparse

Al inicio de la emisión de Ventaneando del 16 de julio, los conductores leyeron el comunicado de TV Azteca.

Pati Chapoy solo leyó el escrito y no dirigió palabras de disculpa por alentar las palabras de Pedro Sola que hacían apología al maltrato animal.

Mónica Castañeda y Rosario Murrieta revelaron que ya se habían puesto en contacto con la fundación Yaakunah, lugar que se dedica a ayudar a animales abandonados y víctimas de violencia, con la intención de colaborar.

Mientras tanto, TV Azteca no ha revelado si Pedro Sola recibirá una sanción por tomar a la ligera el maltrato animal y televidentes exigen la salida del programa.