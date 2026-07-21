Gala Montes revive sus rencillas con Lau Styling y arremete contra ella por insultos a mexicanos.

Lau Stayling trabajó con Gala Montes y terminaron peleadas por una prenda, pero la polémica entre ellas revivió, luego de que la argentina agrediera verbalmente a los mexicanos por la final del Mundial 2026.

Gala Montes corre a Lau Styling de México por insultos a los mexicanos

Lau Stayling compartió dos videos donde aseguraba que estaba harta de los mexicanos, tras la final de España contra Argentina del Mundial 2026.

Sus palabras provocaron que las críticas no pararan y Gala Montes se unión a la ola comentarios en contra de la Stylist argentina.

Gala Montes arremete contra Lau Styling (X/@GalaMontes2)

Gala Montes escribió en X que México no quería a Lau Styling y que ella ya había advertido que era una persona conflictiva.

“No te queremos en México. Se los dije desde que salí de La Casa de los Famosos. La producción la odiaba” Gala Montes

En 2024, Lau Styling denunció públicamente a Gala Montes por presuntamente regresarle vestuario en mal estado, tras su paso por La Casa de los Famosos México.

Gala Montes mencionó que la situación se podía arreglar de manera privada, pero la estilista había decidido hacerlo público porque era una persona conflictiva.

La también cantante asegura que la producción de La Casa de los Famosos México 2024 no soportaba a Lau Styling y asegura que nunca fue una buena diseñadora de imagen.

Lau Styling se queda sin trabajo insultar a México

Tras confirmarse que Flor Vigna estaría en La Casa de los Famosos México 2026, la cantante confirmó que Lau Styling sería su diseñadora de imagen.

Tras la polémica que provocó Lau Stayling por insultar a los mexicanos, Flor Vigna mencionó que quería quitarle su trabajo ya que le había llamado llorando.

Al final, Flor Vigna mencionó que ya no trabajaría con Lau Styling, ya que su educación no coincidía con la de la stylist.

“La llamé y le dije, vos vas a tener tu pago, pero necesito trabajar más contigo. Hacemos los look que probamos, pero no vamos a trabajar juntas” Flor Vigna

Flor Vigna asegura que Lau Styling cometió el error de insultar al país que le dio trabajo y amigos, por lo que decidía terminar su relación laboral con ella.