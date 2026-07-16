Tras las polémicas declaraciones de Pedro Sola sobre envenenar perros en lugares públicos, se convocó a una protesta frente a TV Azteca para exigir su salida de la televisora:

Fecha: Jueves 16 de julio de 2026.

Hora: 11:00 de la mañana.

Lugar: Frente a las instalaciones principales de TV Azteca, situadas en la Avenida Periférico Sur 4121, colonia Fuentes del Pedregal, alcaldía Tlalpan en la Ciudad de México

Además de la protesta física, el conductor de 79 años de edad enfrenta pérdida de patrocinadores, una denuncia por apología al maltrato animal y una petición con miles de firmas para que la televisora tome medidas definitivas.

Convocan a protesta frente a TV Azteca para pedir la salida de Pedro Sola

La protesta contra Pedro Sola ha sido organizada por el colectivo ‘Voz por los que no tienen’ y a través de las redes sociales se han sumado ciudadanos indignados ante los comentarios del conductor sobre el maltrato animal.

Pedro Sola (Tomada de Video )

Diversas organizaciones y colectivos defensores de los derechos de los animales han respaldado la iniciativa, confirmado su asistencia para apoyar la exigencia ciudadana.

Los organizadores han hecho énfasis en que la manifestación debe ser una protesta pacífica y se les ha solicitado a los asistentes:

Acudir acompañados de sus mascotas.

Llevar carteles con mensajes enfocados en el respeto a la vida animal y la libertad.

Utilizar consignas como “Libertad, respeto” y “Protesta pacífica”.

Coordinar la conversación digital mediante etiquetas como #FueraPedroSola, #Ventaneando, #TVAzteca y #LibertadDeExpresión.

El objetivo central de esta movilización es exigir la salida definitiva de Pedro Sola de TV Azteca tras sus declaraciones sobre “aventar carne envenenada” a perros en establecimientos públicos lo que podría constituir una apología al maltrato animal.

No se descarta que durante la protesta contra Pedro Sola pudiera haber afectaciones viales, por lo que se recomienda a los automovilistas tomar sus precauciones.

La manifestación denominada “Marcha: Fuera Pedro Sola” ha sido impulsada en redes por la usuaria de TikTok identificada como Lizzy Nelly, quien compartió un video que rápidamente se volvió viral superando las 71,000 reproducciones.

TV Azteca no se ha pronunciado tras protesta para exigir la salida de Pedro Sola

A pesar de que Pedro Sola ofreció disculpas, la presión ciudadana continúa creciendo para que la televisora tome medidas definitivas.

TV Azteca no se ha pronunciado públicamente sobre la marcha ciudadana convocada frente a sus instalaciones ni sobre las exigencias de destitución del conductor.

Aunque no hay información oficial de la empresa, han circulado versiones como la del periodista Jorge Carbajal que reveló que TV Azteca podría no renovar el contrato de Pedro Sola debido a la pérdida masiva de patrocinadores que ha sufrido el programa Ventaneando.

Jorge Carbajal señaló que la polémica alcanzó las “altas esferas” de la empresa, obligando a directivos y otros conductores a pronunciarse de manera individual o informal ante la crisis, pero sin que esto constituya una postura institucional definitiva.

Pese a todas las especulaciones sobre el futuro del conductor de Ventaneando, TV Azteca no ha emitido un comunicado oficial que confirme la salida definitiva de Pedro Sola o la aplicación de una sanción formal tras la polémica.