Elizabeth Mateos, diputada de Morena en el Congreso de CDMX, presentó una iniciativa para aumentar las penas por maltrato animal luego de las declaraciones de Pedro Sola.

La pena por maltrato animal es de entre uno y cuatro años en prisión, además de multas de 100 a 300 días, pero la reforma de Morena, bautizada como Ley anti Pedro Sola, busca endurecer las sanciones.

Morena busca endurecer penas por maltrato animal tras caso Pedro Sola

La diputada Elizabeth Mateos presentó una iniciativa para aumentar las sanciones por maltrato animal, incluso a quienes difundan mensajes que promuevan, justifiquen o exalten la crueldad contra las especies.

Elizabeth Mateos sostuvo que el objetivo es prevenir la normalización de discursos que inciten a la violencia contra los animales y fortalecer el marco legal para proteger a los seres sintientes.

Diputada de Morena busca endurecer penas por maltrato animal tras caso Pedro Sola (Eli Mateos / Facebook)

Además, Morena propuso que, en caso de causar lesiones, las penas alcancen hasta ocho años de prisión, mientras que provocar la muerte de un animal sería castigado con condenas de hasta 15 años de cárcel.

La iniciativa de Morena respecto al maltrato animal será discutida por las comisiones correspondientes del Congreso de la CDMX, y posteriormente será turnada al pleno para su probable aprobación.

Cabe mencionar que la diputada de Morena presentó la reforma después de que Pedro Sola desatara una fuerte controversia al manifestar en televisión su rechazo a los espacios pet friendly, aunque ya pidió disculpas.

Durante un programa, Pedro Sola reveló que le daban “ganas de aventar un trozo de carne envenenada” a los perros y “darles un balazo” a sus dueños, declaraciones que desataron una ola de críticas.