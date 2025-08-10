El “shippeo” entre Aarón Mercury -de 24 años de edad- y Elaine Haro en La Casa de los Famosos México 2025 ha sido uno de los temas más relevantes de la temporada.

Desde la primer semana de La Casa de los Famosos México 2025, las redes sociales ya especulaban sobre una posible conexión romántica entre ellos.

Aarón Mercury y Elaine Haro son el nuevo ship de La Casa de los Famosos México 2025

Desde la primera semana de La Casa de los Famosos México 2025, Aarón Mercury y Elaine Haro -de 21 años de edad- mostraron una química evidente.

Sus interacciones, llenas de bromas, miradas y conversaciones íntimas, captaron la atención tanto de los compañeros en la casa como de la audiencia.

Elaine Haro confesó en una charla con Mariana Botas -de 35 años de edad- que siente una conexión especial con Aarón Mercury, en parte porque le recuerda mucho a su exnovio, el actor, Alan Sandoval, tanto en el físico como en gestos y comportamientos.

Esta revelación, ocurrida en la primera semana, se volvió viral y avivó las especulaciones.

Elaine Haro (@lacasafamososmx / Instagram)

La Casa de los Famosos México 2025: Las críticas del shippeo entre Aarón Mercury y Elaine Haro

La audiencia está dividida, pues muchos fans están emocionados y “shippean” a Aarón Mercury y Elaine Haro, compartiendo memes y vídeos con cada interacción.

Sin embargo, otros acusan a la actriz de buscar atención o una estrategia para ganar relevancia, especialmente porque se dice que terminó con su novio solo una semana antes de entrar al reality.

Por otro lado, usuarios han advertido a Elaine Haro sobre Aarón Mercury, recordando su historial de polémicas, como su relación pasada con Yeri Mua, de 23 años de edad.

Sin embargo, la mayoría de fans de ambos habitantes, continúan celebrando el ship y, aunque la química entre Aarón Mercury y Elaine Haro es innegable, continúan esperando a ver cuál será el desenlace.