Facundo -de 47 años de edad- se comprometió con su novia Delia García antes de entrar a La Casa de los Famosos México 2025.

Antes el presentador estuvo casado con Esmeralda Palacios. Ambos vivieron casados por 12 años y tuvieron tres hijos.

Facundo habla de su relación con Delia García en La Casa de los Famosos México 2025

Facundo no solo sorprendió en La Casa de los Famosos México 2025 con la noticia de su compromiso con Delia García.

Sino que también ahondó en cómo fue el inició de su relación y lo que tuvo que hacer para no perder a su persona especial

Facundo en La Casa de los Famosos México 2025 (Captura de video)

De acuerdo con Facundo, comenzó a salir con Delia García cuando tenía 10 meses de haberse divorciado.

El presentador estuvo saliendo con ella pero no quería una relación, pues sentía que “la podía cagar” y no quería equivocarse con Delia.

Esta indecisión a falta de un noviazgo formal fue lo que hizo a la influencer establecer un ultimátum con Facundo.

Momento en el que el influencer decidió arriesgarse y pedirle a Delia García que fuera su novia.

Cuando los habitantes de La Casa de los Famosos México le preguntaron a Facundo por los años de relación, se sorprendieron al escuchar que llevaban 8 años juntos.

Adrián Di Monte -de 35 años de edad- mencionó a manera de broma que Facundo ya debería darle el anillo a Delia García.

Siendo este el punto en el que sorprendió todavía más al revelar que ya estaba comprometido con su novia.

¿Cuándo es la boda de Facundo? Delia García confirma su compromiso

Después de que Facundo soltara la exclusiva de su compromiso con Delia García en La Casa de los Famosos México 2025, la influencer confirmó la noticia.

Fue por medio de las redes sociales de ambos que se compartieron fotos de la pedida de mano.

Facundo y Delia García sonríen y posan mostrando el anillo de compromiso.

A la par, Delia García escribió un mensaje especial apara su prometido, confirmando así la feliz noticia.

Por lo que dijo Facundo en La Casa de los Famosos México 2025, lo más seguro es que su boda sea hasta el próximo año, en 2026.