El reality ha comenzado a tener sus primeros escándalos y esta vez las protagonistas fueron las habitantes de La Casa de los Famosos México 2025

Adrián Di Monte evidenció un paralelismo cinematográfico entre La Casa de los Famosos México 2025 y Chicas Pesadas por esta razón.

“Hay un grupo compacto de niñas, que me dan vibes de Chicas Pesadas” reveló Adrian Di Monte.

Adrián diciendo que el grupito de las girls le da la vibra de MEAN GIRLS y Ninel es la Regina George y Mar es Lindsay Lohan🤭👏🏼

Esta vez tendré que darle la razón a Adrian #LaCasaDeLosFamososMx pic.twitter.com/hkgdHgS2vy — Briii1998 ☕︎︎ ☄︎ (@briii_1998) August 8, 2025

Sin embargo, lo que llamó la atención de las declaraciones del actor es que señalo que Mar Contreras es Cady de Chicas Pesadas.

En La Casa de los Famosos México 2025, Mar Contreras no es querida por algunos de sus compañeros, especialmente por las mujeres que son parte de cuarto día.

Mar Contreras, quien se encuentra nominada en La Casa de los Famosos México 2025 en su segunda semana ha tenido roces con sus compañeras.

La forma de ser de Mar Contreras no ha sido bien recibida por todos en el reality show, ya que Mariana Botas y El Guana concordaron en que mostraba actitudes groseras.

Mar Contreras nominada en La Casa de los Famosos México 2025

A dos semanas dentro de la competencia, las rivalidades en La Casa de los Famosos México 2025 han comenzado a surgir.

Una de las nominadas fue Mar Contreras, quien recibió puntos de varios habitantes del cuarto Día.

Ninel Conde y Dalilah Polanco por mencionar algunas, fueron las encargadas de poner a su colega en la lista de nominados, considerando el historial de conducta de la artista.

