Facundo preocupó a sus compañeras de La Casa de los Famosos México 2025, el reality show más visto de la televisión.

Integrantes del cuarto día de La Casa de los Famosos México 2025 se preocuparon al no ver por ningún lado a Facundo, de 47 años de edad.

Desaparición que ha generado algunas teorías hechas por los habitantes y la audiencia.

¿Qué pasó en la noche en La Casa de los Famosos México 2025? Facundo desaparece misteriosamente

La madruga de este viernes, Facundo, habitante de La Casa de los Famosos México 2025, “desapareció” por una hora.

Facundo (Instagram | @lacasafamososmx)

Dalilah Polanco, de 53 años de edad, fue la primera en notar la ausencia de su compañero por lo que se dispuso a buscar a Facundo en gran parte de La Casa de los Famosos México 2025.

Al no dar con su paradero, comunicó la ausencia del conductor de radio y televisión a sus compañeras.

Ninel Conde, de 48 años de edad, dijo que posiblemente se quedó dormido en el cuarto noche, el cual está integrado por:

Teoría que en un principio apoyó Mariana Botas, de 35 años de edad, pero que de inmediato desechó ya que Facundo les hubiera avisado.

"Ya entró Dailah y salió del confesionario. Ya lo fueron a buscar al baño, al vestidor, allá afuera… Lo único que me queda pensar es que está en el cuarto noche durmiendo. Yo ya me preocupé. Fuera de mame güey, ya lo buscamos por toda la casa" Mariana Botas

El misterio creció cuando “el desaparecido” hizo acto de presencia con una almohada entre sus manos y pidió que no le preguntaran.

“Dejen de preguntar” Facundo

🚨 FACUNDO DESAPARECE de la casa más de una HORA 🚨



3:40 AM y NADIE sabía dónde estaba… Dalilah fue al confesionario y ahí tampoco estaba 😳



Cuando regresó dijo: “No pregunten”



“ Estaba en el cuarto noche” 😶

¡FALSO! Ya dormían ahí…#LaCasaDeLosFamososMx #LCDLFMX3… pic.twitter.com/V6SPbg6aUF — La Tía Sandra (@TuTiaSandra) August 8, 2025

¿Dónde estaba Facundo, habitante de La Casa de los Famosos México 2025?

Facundo no quiso decirle a sus compañeras de La Casa de los Famosos México 2025 el motivo de su ausencia.

Sin embargo, audiencia que se desveló viendo La Casa de los Famosos México 2025 asegura que Facundo entró al almacén para pedir una almohada.

Facundo (La casa de los famosos méxico / YouTube)

Su desaparición inevitablemente generó algunas teorías: